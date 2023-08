Daniele De Bosis: “Sedia rotta a Temptation island 2023? Ho chiesto scusa”/ “La redazione mi ha detto…”

Daniele De Bosis e la sedia rotta a Temptation Island 2023

Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2023. Fidanzato con Vittoria, ha partecipato al programma per capire se ci fossero le basi per costruire una famiglia insieme. Al termine del percorso, però, dopo aver visto l’avvicinamento della fidanzata ad un tentatore, Daniele ha deciso di tornare a casa da solo mettendo fine alla relazione. Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo aver visto le immagini della fidanzata Vittoria in teneri atteggiamenti con un tentatore all’interno del pinnettu, Daniele ha avuto una reazione furiosa lanciando una sedia.

Temptation Island 2023, Greta ha paura che Mirko torni con Perla?/ Lei chiarisce: "Ecco cosa penso"

Un gesto che era stato mostrato nel promo dell’ultima puntata e che è diventata iconica. Tantissimi i post sui social dedicati a quel momento di cui Daniele ha parlato sui social rispondendo alle domande dei fan.

La reazione della redazione di Temptation Island al gesto di Daniele De Bosis

Dopo essersi rivisto, Daniele De Bosis svela cos’è successo nel villaggio di Temptation island 2023 dopo il lancio della sedia. “Dopo aver reagito in quel modo, ho chiesto scusa più volte a tutta la produzione. Come hanno reagito? Mi hanno risposto che loro avrebbero fatto di peggio“, le parole di Daniele.

Temptation Island, Vittoria e l'ex tentatore Daniele Schiavon stanno insieme?/ Uscita a 4 con Perla e Igor

De Bosis, dunque, avrebbe ricevuto la solidarietà della redazione di Temptation Island che, dopo il successo della versione estiva, tornerà in onda con una versione invernale che sarà la prima e che porterà nuove coppie a mettersi alla prova con tentatori e tentatrici.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2023, gli ex Daniele De Bosis e Vittoria Egidi si rivedono?/ La confessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA