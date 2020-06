Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi?/ Impazza il gossip ma..

Pubblicità

Daniele Dezi è il fidanzato di Gaia Gozzi? Questo è il gossip del momento che vede ancora al centro di tutto la bella vincitrice di Amici 19. Nei giorni scorsi si è parlato di lei prima in relazione ad Irama, per un paio di like e una strana vicinanza dovuta alla partecipazione al programma, poi si è parlato di Alberto Urso che continua a farle la corte ma senza ottenere molto, anche in diretta, e adesso viene fuori che il misterioso uomo di Gaia Gozzi potrebbe essere il musicista e produttore Daniele Dezi, anche questa volta per via di una serie di movimenti social finiti nel mirino del Vicolo delle News. A dare il via al gossip è stata proprio Maria de Filippi che venerdì sera, parlando con lei e con Alberto Urso, ha rilanciato: “Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi”.

DANIELE DEZI E’ IL FIDANZATO DI GAIA GOZZI?

I curiosi hanno subito iniziato a fare illazioni e salvo poi scoprire che in studio c’era proprio Daniele Dezi, lo stesso che, secondo il Vicolo, ha messo una serie di like alla cantante che ha ricambiato con un sibillino “love you”. Non è la prima volta che Gaia Gozzi scrive così in risposta ad alcuni commenti e, preso singolarmente, potrebbe non significare nulla ma questo non ha fermato il gossip. Daniele Dezi forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3 insieme a Daniele Mungari. I due hanno lavorato alla produzione per molti artisti come Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan. E’ davvero lui il misterioso fidanzato di Gaia Gozzi?



