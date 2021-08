Daniele Dezi Orang3, fidanzato di Gaia Gozzi/ Lei: “siamo usciti allo scoperto”

Daniele Dezi Orang3 è il fidanzato di Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici che quest’anno ha debuttato sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Cuore amaro”. La cantante è sentimentalmente legata a Daniele Dezi, produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che ha collaborato con grandi nomi della nuova musica italiana come Achille Lauro, Coez e Clementino. Conoscito come Orang3, Dezi è nato a Roma ed è padre di una bambina di 7 anni di nome Ella nata da una relazione precedente. Oggi ,il produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale ha ritrovato la serenità tra le braccia della bravissima cantautrice italo-brasiliana che ha raggiunto il grande successo con “Chega”. La giovanissima Gaia, intervistata nel salotto di Verissimo, ha parlato per la prima volta della sua vita privata precisando: “Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ma sono molto felice. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto”.

Gaia al Battiti Live 2021/ La trasformazione dagli esordi, Amici e il featuring con Sean Paul e ChildsPlay

Chi è Daniele Dezi “Orang3”, fidanzato di Gaia

Ma chi è Daniele Dezi in arte Orang3? Non solo il fidanzato di Gaia Gozzi, ma anche produttore musicale che ha collaborato con Achille Lauro, Coez e Clementino. Proprio nel 2019 ha partecipato al tour di Coez suonando la chitarra. La passione per la musica è nata molto presto: Daniele, infatti, sin dall’età di 14 anni si è avvicinato al mondo delle sette note grazie ai Red Hot Chili Peppers, band statunitense che l’ha spinto anche a studiare il basso. Successivamente ha fondato con Daniele Mungai, in arte Frenetik, uno studio di produzione musicale dove ha lavorato anche con Achille Lauro per i brani “Rolls Royce” e “Me Ne Frego”. Il produttore, intervistato da Rockol, parlando del suo lavoro l’ha definito “ricco di sfumature” e ha sottolineato che il suo obiettivo è quello di “valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire”.

LEGGI ANCHE:

GAIA GOZZI "METEORITI" BATTITI LIVE/ Atmosfere suadenti con "Boca"Gaia "Cuore Amaro", Battiti Live 2021/ "Napoli adottami", fan in delirio su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA