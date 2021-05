Daniele Dezi Orang3, fidanzato Gaia Gozzi/ “Cerco di preservare la mia vita privata”

Si chiama Daniele Dezi, in arte Orang3, il fidanzato della giovane cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi, protagonista questa sera della finale di Amici in qualità di superospite. I due hanno esordito come coppia a Sanremo 2021, dove Daniele ha diretto Gaia durante le esecuzioni del suo brano Cuore amaro, prodotto – tra gli altri – anche dallo stesso Orang3. Nonostante siano entrambi personaggi pubblici, noti soprattutto in ambito musicale, Gaia e Daniele non hanno mai rivelato troppi dettagli circa la loro storia. In un’intervista rilasciata a Verissimo, Gaia ha spiegato che non è nel suo stile alimentare gossip o far parlare di sé per altro che non sia la sua musica: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile”, si legge nelle sue dichiarazioni, “ma – prosegue – sono felice, molto”. Di Daniele sappiamo che è originario di Roma e che ha qualche anno più di Gaia. Oltretutto ha già una figlia, Ella, nata sette anni fa da una precedente relazione, e questo rappresenta un motivo in più per cercare di preservare il più possibile l’armonia che si è creata tra di loro.

Gaia Gozzi/ Ospite di Amici finale per presentare il suo nuovo singolo ‘Boca’

Chi è Daniele Dezi Orang3, fidanzato di Gaia Gozzi

Nel corso della sua carriera di produttore musicale, Daniele Dezi Orang3 ha collaborato con diversi artisti (soprattutto rapper) come Coez, Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro, Salmo, Clementino, Ensi e MadMan. Fa parte di un duo, Frenetik & Orang3, dove Frenetik sta per Daniele Mungai, il musicista con cui l’ha fondato nel 2007. Daniele Dezi ha iniziato ‘dal basso’: letteralmente, il primo strumento a cui si è appassionato è stato il basso, quando aveva 14 anni ed era un grande fan del gruppo statunitense Red Hot Chili Peppers. Degna di nota anche la sua collaborazione con Gaia, che ha diretto a Sanremo 2021 e che prevediamo andrà avanti ancora per molto.

