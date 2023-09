Daniele e la tentatrice Benedetta di Temptation Island sono tornati insieme?/ “Incomprensioni risolvibili”

Daniele De Bosis e Benedetta Pascali, dopo la rottura lui apre ad un ritorno

E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, a cui ha partecipato con l’ex fidanzata Vittoria Egidi. Proprio durante il programma, Daniele De Bosis sembrava aver trovato la felicità sentimentale accanto alla tentatrice di cui si era invaghito, Benedetta Pascali. Ad alcuni mesi dalla fine dello show, tuttavia, sembra che questa relazione sia naufragata in un nulla di fatto. Non molto dopo la messa in onda dell’ultima puntata infatti Daniele ha raccontato sui social che con Benedetta le cose non sono andate per il verso giusto.

Un racconto che ha indispettito la stessa Pascali, che tramite Instagram nel corso delle settimane non ha risparmiato stoccate e frecciatine a Daniele. Sebbene si pensasse quindi ad una rottura totale, De Bosis nelle scorse ore avrebbe tenuto aperta una porticina in merito ad un possibile ritorno di fiamma, spiegando ad un fan su Instagram che nulla è perduto.

I fan di Temptation Island stuzzicano Daniele sulla fine della storia con Benedetta: “Voleva farsi pubblicità”. E lui…

Una rivelazione arrivata grazie ad alcuni quesiti anonimi ricevuti da Daniele nel box apposito di Instagram. Qualcuno ha stuzzicato l’ex concorrente di Temptation Island sostenendo che la relazione con la tentatrice sarebbe naufragata perché la ragazza era interessata solo farsi conoscere. Una tesi che non ha per niente trovato d’accordo De Bosis, che ha replicato a tono, prendendo le difese di Benedetta e della loro brevissima relazione.

“Non sapete nemmeno il motivo per cui sia finita e non capisco come facciate ad emettere sentenze di questo tipo. Non si è mai fatta pubblicità, non gli è mai servito. Abbiamo avuto solo delle incomprensioni che tra l’altro con un po’ di buona volontà sono risolvibili”, ha spiegato il ragazzo sui social. Chissà se ci saranno davvero i margini per ricucire il rapporto…

