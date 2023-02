Daniele Lazzarin (Danti), compagno Nina Zilli/ Lei: “spero davvero sia per sempre”

Daniele Lazzarin e il primo incontro con Nina Zilli

Daniele Lazzarin, in arte Danti, è il fidanzato della cantante Nina Zilli. Un grande amore quello nato tra la cantante e il frontman e voce dei Two Fingerz che si sono conosciuti in uno studio di registrazione. Tutto è iniziato nel 2019 quando Nina Zilla registra il brano “Tu e d’io” con J-Ax. In quell’occasione la cantante incontra per la prima volta il collega, ma i due cominciano a frequentarsi mesi dopo. Nel 2020 le prime foto insieme scattate durante il lockdown imposto per la pandemia da Covid-19. La conferma definitiva del loro amore arriva durante il Festival del Cinema di Venezia 78 quando sfilano mano nella mano sul red carpet. “Venezia è sempre magica, tu di più” scrive la cantante con il compagno che replica “Tu e d’io” citando la canzone che ha permesso loro di incontrarsi.

Nina Zilli è incinta/ Spoiler di Biggio confermato e stoccata della cantante: "Mancanza di rispetto"

Che dire: le cose tra i due proseguono a gonfie vele con la cantante che, senza paura, ha raccontato: “è bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”.

Nina Zilli incinta del compagno Danti?/ Fiorello si lascia scappare la rivelazione

Daniele Lazzarin (Danti) e Nina Zilli: non hanno figli, ma due bassotti

Al momento Nina Zilli e Daniele Lazzarin (Danti) non hanno figli, anche se nella loro vita c’è spazio per due bellissimi cagnolini. “Della famiglia fanno parte anche due bassotti: Mojita ha 10 anni ed era già il cane di Daniele. Mentre Luciodalla l’abbiamo preso insieme. Ci regalano tanta felicità. Sono la nostra pet therapy” – ha raccontato Nina che parlando di Danti ha aggiunto – : “Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama “Amoor”. Io sono caotica e lui è poco pragmatico. Insomma: siamo due Paperoga smemorati che corrono veloci”.

Nina Zilli “Esci le canzoni belle, non la fi*a”/ Attacco a Elodie? "Tutto inventato"

Prima di Danti, la Zilli è stata legata al musicista e trombettista, Riccardo Gibertini. Successivamente è stata fidanzata dapprima con Giovanni Pellino, nome d’arte di Neffa, e poi con Stefano Mancinelli, noto giocatore di pallacanestro. Infine tra i suoi amori anche quello per Omar Hassan, pittore e pugile italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA