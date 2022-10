DANIELE LAZZARIN, CHI È DANTI IL FIDANZATO DI NINA ZILLI/ “Svegliarmi accanto a lui…”

Chi è Daniele Lazzarin (Danti), il fidanzato di Nina Zilli

Daniele Lazzarin ovvero Danti, è il fidanzato della cantante Nina Zilli. I due si sono conosciuti proprio tra le pareti insonorizzate dello studio di registrazione di Danti. È il 2019 e Nina Zilli vi si reca per incidere il singolo Tu e d’io, a due voci con J-Ax: è il loro incontro numero uno, anche se cominciano a frequentarsi mesi dopo. Risalgono infatti al 2020 le prime foto insieme, che compaiono sui profili Instagram di entrambi. Daniele Lazzarin e Nina Zilli trascorrono il lockdown uniti, per poi sfilare mano nella mano sfilano sul tappeto rosso di Venezia 78. Non mancano le dediche sui social. Nina Zilli ricondivide su Instagram gli scatti al Lido, aggiungendo: “Venezia è sempre magica, tu di più“. E Danti prontamente: “Tu e d’io“, come a ricordare la canzone che li ha fatti incontrare.

Nina Zilli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma in un’intervista rilasciata al Settimanale Confidenze, la cantante ha rivelato qualcosa in più sulla sua storia d’amore con Daniele Lazzarin. Nina Zilli ha dichiarato di sentirsi appagata al fianco di Daniele con cu condivide la passione per la musica: “È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”.

Nina Zilli e l’amore per Daniele Lazzarin (Danti): “Siamo due Paperoga…”

Nina Zilli e Daniele Lazzarin (Danti) non hanno figli. In casa però c’è un gran movimento: “Della famiglia fanno parte anche due bassotti: Mojita ha 10 anni ed era già il cane di Daniele. Mentre Luciodalla l’abbiamo preso insieme. Ci regalano tanta felicità. Sono la nostra pet therapy”. Nina Zilli ha poi aggiunto: “Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama “Amoor”. Io sono caotica e lui è poco pragmatico. Insomma: siamo due Paperoga smemorati che corrono veloci”.

I due hanno ufficializzato la loro relazione con una serie di post su Instagram apparsi alla fine dello scorso anno. In precedenza Nina Zilli ha avuto una lunga relazione con un musicista e trombettista, Riccardo Gibertini. Poi è stata impegnata con Giovanni Pellino, nome d’arte di Neffa; con quest’ultimo, il rapporto è durato per circa un anno, mentre nel 2017 si è legata a Stefano Mancinelli, noto giocatore di pallacanestro. Tra le relazioni di Nina Zilli va ricordata quella con Omar Hassan, pittore e pugile italiano con cui è stata legata; il rapporto sembra che si sia tuttavia concluso all’incirca nel 2019.











