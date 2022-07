Daniele Lazzarin (Danti), fidanzato Nina Zilli/ Lei: “È bello avere accanto chi ami”

Danti e Nina Zilli: un amore a tempo di musica

Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarini, è il fidanzato di Nina Zilli. Dal 2019 la coppia è innamorata complice una collaborazione che non dimenticheranno mai. Proprio così, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due cantanti: lei una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano e lui un rapper che si nasconde dietro il successo di brani popolari come “Andiamo a comandare” e “Faccio quello che voglio” di Rovazzi.

La voce del duo pop Two Fingerz ha confermato la liason con Nina Zilli sui social al grido di: “Siamo carini? Siamo più carini o più ubriachi?”. Alla fine sembra che i due stiano insieme ormai da un po’ e che il colpo di fulmine sia scattato proprio durante la collaborazione artistica per il brano “Tu e d’Io”. Proprio così, la passione tra i due è nata dopo la collaborazione per il brano “Tu e D’io” come ha confermato proprio la cantante italiana.

Nina Zilli: Con Danti spero davvero sia per sempre”

“Ci conoscevamo da tempo e poi ci siamo rincontrati per Tu e D’io. Così ci frequentiamo da novembre. Quando è iniziata questa quarantena dovevamo scegliere: non vederci più per chissà quanto tempo o affrontarla insieme. Abbiamo deciso di isolarci insieme” – hanno raccontato Danti e Nina Zilli confermando anni fa la loro storia d’amore. A distanza di tempo è stata proprio la cantante a parlare della sua vita privata confessando: “è bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”.

Che dire: l’amore tra Danti e Nina Zilli prosegue alla grande e chissà che i due non possano decidere di diventare presto una famiglia!











