Daniele Lazzarin, in arte Danti, e Nina Zilli si sono conosciuti grazie alla musica. Il frontman e la voce dei Two Fingerz si è fatto conoscere ed apprezzare in ambito musicale come rapper, ma anche autore di tantissimi pezzi di successo tra cui svezza sicuramente “Andiamo a comandare” di Rovazzi. L’incontro con Nina Zilli, cantautrice di innato talento, c’è stato durante le registrazione del singolo “Tu e d’io”, un brano che hanno inciso insieme e che ha permesso di conoscersi e approfondire la cosa. Nel 2021 i due diventano una coppia e un anno dopo la cantante rimane incinta. L’annuncio della gravidanza è arrivata a sorpresa, spolverata dall’amico Fabrizio Biggio durante una puntata di Viva Rai 2 di Fiorello.

La soffiata non è stata però apprezzata dalla cantante che non ha nascosto il suo disappunto precisando che avrebbe voluto lui comunicare la notizia della sua gravidanza.

Nina Zilli e Daniele Lazzarin: la nascita della figlia Anna Blue

Galeotta è stata la musica tra Daniele Lazzarin, in arte Danti, e Nina Zilli. La coppia è felicemente innamorata da circa 3 anni, ma nel 2023 sono diventati anche genitori della piccola Anna Blue. A comunicare la nascita della figlia è stata proprio Nina Zilli che sui social ha pubblicato un post scrivendo: “welcome on earth Anna Blue, 02.06.2023. Avremmo potuto chiamarti Repubblica”. Poi la Zilli ha proseguito il suo racconto condividendo anche alcuni scatti di questo importante momento che le ha per sempre cambiato la vita. ”

“I primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di NOI 3. Grazie a Roby + Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como. Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio” – ha detto la cantante che è stata poi sommersa di messaggi d’auguri e d’affetto sui social da parte di amici, colleghi e dai suoi tantissimi fan!