Nina Zilli e Pasquale La Rocca sono stati due dei grandi protagonisti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma in onda il sabato in prima serata e che vede la storica ormai conduzione di Milly Carlucci. La storia in particolare della cantante ha toccato particolarmente il pubblico che non vede l’ora di rivederli all’opera.

Tutto è accaduto poco più di 3 settimane fa con la coppia che si è ritrovata costretta ad annunciare il ritiro da Ballando con le Stelle. Ad un certo punto Nina ha annunciato: “Non so come dirlo senza che mi faccia male ma dobbiamo ritirarci. Mi dispiace molto ma non ce la faccio più, non posso più a ballare”.

La coppia è arrivata a questa decisione a causa di diversi problemi fisici di Nina che ha riportato varie costole rotte e un problema al piede, un messaggio strappalacrime che ha colpito lo stesso Pasquale La Rocca, in lacrime per l’accaduto. Il ballerino è un personaggio ormai storico in Ballando con le Stelle visto che ha vinto 3 edizioni su 3 di questa ormai nota trasmissione. L’avventura di Nina Zilli e Pasquale La Rocca però potrebbe non essere finita, anzi tutt’altro.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca, cosa succede a Ballando con le Stelle

Nina Zilli e Pasquale La Rocca saranno due dei protagonisti del prossimo episodio di Ballando con le Stelle, in onda nella puntata di sabato 30 Novembre 2024. I due proveranno a convincere la giuria ad essere ripescati e portare avanti cosi una bella e interessante performance. Il loro rientro è tutto da valutare ma il pubblico spera di rivederli ancora e non solo un’ultima volta.

Prima dell’infortunio la coppia era molto convincente, non era in vetta ma era tra le candidate alla vittoria finale della competizione ma i problemi fisici di Nina hanno bloccato tutto, la donna ci ha provato fino alla fine anche con qualche esibizione al limite delle proprie condizioni ma alla fine è stata costretta ad arrendersi. Il rientro della coppia dipenderà non solo dalla giuria ma soprattutto dalle condizioni fisiche della cantante.

I medici hanno infatti consigliato un riposo di 2 o 3 settimane e Nina ha seguito alla lettera, provando negli ultimi giorni per questa nuova (e forse ultima) esibizione e la stessa Selvaggia Lucarelli l’ha avvisata: “Dovrai stare attenta: Pasquale si inventerà una coreografia impossibile per provare a tornare in gioco” e vedremo come se la caverà la coppia in questa nuova puntata.