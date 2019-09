Daniele Liotti/ Famiglia allargata con Cristina D’Alberto e i figli Francesco e Beatrice (Che tempo che fa)

Tra gli attori italiani più amati in circolazione, Daniele Liotti sarà uno dei grandi protagonisti di Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio in onda questa sera – domenica 29 settembre – su Rai 2. Volto di punta della 5° stagione della serie tv “Un passo dal cielo”, Liotti ha avuto l’arduo compito di sostituire niente meno che Terence Hill, ma gli ascolti della quarta stagione hanno premiato questa scelta: «Quando mi hanno proposto di prendere il posto di Terence, la prima sensazione è stata quella di un salto nel vuoto. Sostituire un personaggio così amato dal pubblico era una grande responsabilità. Per fortuna è andata bene, con il mio arrivo la serie è anche un po’ cambiata. Adesso posso dirlo: a convincermi ad accettare il ruolo di Francesco Neri in “Un passo dal cielo” è stata soprattutto la bellezza dei luoghi in cui la serie viene girata», le parole dell’attore in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

DANIELE LIOTTI E IL NO AI SOCIAL NETWORK

Finalmente “a riposo” dopo le fatiche sui set, Daniele Liotti è reduce da un’esperienza di lavoro a Lisbona per il nuovo film di Alberto Ferrari, che lo vedrà protagonista insieme a Luca&Paolo e Ricky Memphis: si tratta della storia di quattro uomini che tornano in Portogallo 20 anni dopo l’Erasmus per partecipare al funerale di una ragazza con cui erano stati tutti e quattro. E la trama sembra essere interessante: «Arrivati lì, un avvocato comunica che la donna ha lasciato loro un’eredità decisamente inaspettata: un figlio che ormai ha 20 anni. Il problema è che non si sa chi dei quattro amici sia il padre…», rivela Liotti a Tv Sorrisi e Canzoni. Tra gli interpreti più apprezzati in Italia, il 48enne romano non è un “vip social”: «Preferisco difendere la mia privacy e l’intimità dei miei affetti. Ma non pensiate che sia un orso. Anzi, sono un tipo generoso, mi piace il contatto con il pubblico, parlo volentieri con chi mi ferma per strada o al supermercato. A volte mi capita anche di raccontare aneddoti dei set. Ma deve essere un contatto umano, quello dei social non fa per me. Tanto che non ci entro neppure, con grande disappunto del mio agente e del mio ufficio stampa!».

DANIELE LIOTTI E LA FAMIGLIA: “I MIEI FIGLI, DUE SOGNI REALIZZATI”

Periodo di relax meritato che Daniele Liotti vive con la sua famiglia allargata: oltre all’attuale compagna Cristina D’Alberto, al suo fianco ha i figli Francesco e Beatrice. Il primo ha 20 anni ed è nato da una vecchia relazione, la seconda ha appena 2 anni ed è nata dall’amore con la fidanzata odierna. Francesco vuole seguire le orme paterne ed è pronto ad entrare nel mondo del cinema e della televisione, ma non solo: ha un ottimo rapporto con la “matrigna”, basti pensare al bel clima recentemente “paparazzato” dai fotografi di Diva e donna. Daniele Liotti ha parlato con grande emozione dei suoi due figli ai microfoni del settimanale: «È bellissimo vederli insieme. Sono due sogni realizzati e vederli crescere è il film più bello».



