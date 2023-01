Daniele Masella, chi è il Boss in incognito 2023/ Fondatore del Biscottificio Casilino

Daniele Masella, chi è il boss del Biscottificio Casilino

Daniele Masella sarà il Boss in Incognito 2023 della puntata di stasera, lunedì 30 gennaio, del reality. L’imprenditore romano è l’artefice dei successi del Biscottificio Casilino dove Masella entrerà in azione senza farsi riconoscere e, come vuole la formula del programma, lavorando come un normale dipendente per osservare le dinamiche della sua azienda e magari imparare anche qualcosa che, dalla sua posizione di capo, spesso risulta “invisibile”, come spesso è successo nelle precedenti puntate del programma per gli altri Boss in Incognito 2023.

Il Biscottificio Casilino si trova a San Cesareo, in provincia di Roma, e oltre ad esserne il capo e amministratore Masella ne è stato anche il fondatore, quando si trattava di una piccola pasticceria che produceva artigianalmente biscotti, crostate, pizzette di sfoglia e torte e pasticcini che venivano acquistati dai residenti. Masella si è sempre detto orgoglioso di aver mantenuto una qualità e un’attenzione artigianale nella produzione anche ora che il Biscottificio Casilino lavora all’ingrosso.

Daniele Masella al lavoro tra i suoi dipendenti

Nella puntata di stasera di Boss in Incognito 2023, Daniele Masella sarà dunque il protagonista entrando da dipendente, ovviamente senza farsi riconoscere, nella sua azienda, il Biscottificio Casilino. Masella si metterà in gioco e lavorerà al fianco di Giacomo, addetto alla preparazione delle pizzette, di Tiziano per realizzare le rinomate rustichelle del Biscottificio, e ancora di Alessia e Daniele per realizzare farcitura e confezionamento degli occhi di bue e delle crostatine, i prodotti alla marmellata tra i più richiesti dell’azienda. Daniele Masella ha visto crescere il suo Biscottificio Casilino tanto che ora l’azienda dolciaria romana produce circa quattro tonnellate e mezza di prodotti in un anno, esportando crostatine, torte, biscotti e pizzette in tutta Europa in paesi come Spagna, Francia, Germania, in Gran Bretagna e addirittura in Australia.

