Daniele Paudice, lite con Valery a Uomini e Donne/ “Fino a ieri non parlavi, ora ti sei svegliata”

Scontro a Uomini e Donne tra Daniele e Valery

Scintille tra Daniele Paudice e Valery nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024. Dopo il momento dedicato al trono over con il racconto di Ernesto Russo e Marianna che ha alzato le temperature in studio, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono di Daniele che discute con Valery. La corteggiatrice per la quale aveva espresso un interesse anche Marcello Messina per poi fare un passo indietro di fronte alla sua età, non nasconde di essere delusa e arrabbiata con Daniele. Dopo aver chiesto la parola alla padrona di casa, rivolgendosi a Daniele, chiede: “Quanto vale la tua parola?” – e il tronista risponde – “molto”.

Ernesto Russo: "Ho provato a baciare Marianna, mi sono eccitato"/ Clima bollente a Uomini e Donne

“Non mi sembra perché ieri mi hai detto che mi avresti portato in esterna e non l’hai fatto”, sbotta la corteggiatrice. “Non abbiamo ancora finito e avevo delle cose da chiarire con Marika”, si difende il tronista.

Valery si autoelimina

Nonostante le parole di Daniele, Valery non ci sta: “Non accetto di guardare le tue esterne con le altre ragazze. Non resto per perdere tempo”, dice la corteggiatrice mentre Maria De Filippi manda in onda l’esterna tra Daniele e Marika. Al termine del filmato, la corteggiatrice sbotta: “Io me ne vado perché ho caldo“. “Siediti e dopo parliamo” dice il tronista. “Non mi interessa, esco perché ho caldo“, dice Valery lasciando lo studio.

Marcello Messina chiude con Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ Poi la lite con Jasna e Diego

Prima che in studio parta la musica, Ida Platano dà un consiglio a Daniele: “Se ti piace Valery vai da lei”. “Forse dopo. A lei non piace essere inseguita quindi dopo vado da lei e parliamo da soli”, conclude il tronista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA