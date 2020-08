Daniele Pettinari e figlia Enrica Bonaccorti/ Verdiana: “ho il cognome di mamma”

Daniele Pettinari e Verdiana sono rispettivamente ex marito e figlia di Enrica Bonaccorti, la celebre conduttrice televisiva. Amatissima dal pubblico, la Bonaccorti è stata legata sentimentalmente a diversi uomini: Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero. Tra tutti però a conquistarle il cuore è stato Daniele Pettinari, l’uomo che ha sposato e da cui ha avuto una splendida figlia di nome Verdiana nata nel 1973. Un rapporto speciale ed importante quello che la conduttrice ha con la figlia Verdiana che ha dovuto cresciuta da sola visto che l’ex marito ha deciso di lasciarla quando la figlia aveva circa un anno. Ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, la Bonaccorti ha raccontato: “ero incinta di quattro mesi e io e Daniele siamo rimasti senza casa. Così ci siamo trasferiti nell’appartamento di mia madre ed è lì che sono tornata quando sono uscita dall’ospedale con la bimba”. Per fortuna durante quel periodo così difficile della sua vita, la conduttrice e paroliera ha avuto l’appoggio e il supporto incondizionato della mamma Titti: “è stato solo grazie alla mia mamma che ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore: sua nonna materna”.

Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana: “rapporto intenso e magico”

La nascita della figlia Verdiana è avvenuta quando Enrica Bonaccorti aveva soli 24 anni. Non è stato facile coniugare il lavoro nel mondo dello spettacolo, ma nonostante tutto Enrica Bonaccorti ha un rapporto splendido con la figlia: “intenso, magico, tenerissimo, fondamentale… E potrei continuare con mille aggettivi anche di segno opposto, perché il rapporto madre-figlia è per natura complicato”. Parlando poi dell’ex marito Daniele Pettinari e di come la figlia abbia vissuto senza un padre, la conduttrice ha aggiunto: ” Verdiana mi ha detto più volte che non ha mai sentito la sua mancanza e non vuole cercare un dialogo con lui”. Proprio per questo motivo la figlia ha deciso di cambiare il cognome e di prendere quello della madre: “credo che avere il cognome di una famiglia sconosciuta, di qualcuno che, a parte i cromosomi, ti è del tutto estraneo, non ti faccia certo stare bene. Così ha fatto richiesta: le motivazioni della sua scelta erano così evidenti che il cambio l’ha ottenuto immediatamente”.



