Enrica Bonaccorti e Lucy Morante, chi sono le ex di Renato Zero/ La conduttrice: “Ricordo i baci rubati…”

Si parla spesso dei grandi nomi della musica italiana parlando quasi di divinità che albergano in un olimpo condito da sinfonie e successi. Ebbene, in tale scenario metaforico non può che essere dedicato uno spazio piuttosto ampio a Renato Zero. Forse tra i più rivoluzionari, istrionici e talentuosi artisti esistenti nel panorama nazionale; una carriera inimitabile, scandita non solo dagli evidenti meriti professionali ma soprattutto da una caratura artistica che ancora oggi fa scuola. Della sua carriera è difficile trovare qualcosa che non sia stato ancora raccontato; diverso forse il discorso per la sua vita privata. Scopriamo allora qualcosa di più sulle ex del cantante, due grandi amori che corrispondono al nome di Enrica Bonaccorti e Lucy Morante.

La storia d’amore tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti risale agli albori della carriera di entrambi; poco più che ventenni, hanno avuto una passione durata diversi anni che sembrava poter anche arrivare al grande passo del matrimonio. Purtroppo però i propositi nuziali non si sono realizzati ma la stessa conduttrice ricorda ancora con tenerezza quella liaison giovanile.

Renato Zero e le parole al miele per l’ex Lucy Morante: “E’ sempre stata parte della mia vita…”

“Ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni. Ho riconosciuto il suo talento da subito”. Queste le parole di Enrica Bonaccorti – riportate da Fanpage – decisamente al miele nel rimembrare quell’amore del passato che l’ha legata per diverso tempo a Renato Zero. Come anticipato, nel cuore del cantante c’è stato spazio anche per un altro grande amore: Lucy Morante, sorella di Massimo – chitarrista dei Goblin – e soprattutto sua manager per diverso tempo.

Il rapporto tra Renato Zero e la sua ex Lucy Morante è stato dunque prima professionale e poi d’amore: si sono conosciuti negli anni settanta proprio grazie alla musica per poi arrivare a condividere i sentimenti più puri. “Mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti; si è presa un sacco di gavettoni da me e non metaforici”. Queste le dolci parole del cantante in una vecchia intervista per il Corriere della Sera che evidenziano come nonostante la rottura sia ancora vivo il dolce ricordo di quell’amore. “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata” – raccontò Renato Zero a Domenica In – “Perchè con Lucy non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata pere della mia vita: l’esperienza più bella”.











