Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Penalizzati dal Coronavirus, reagiranno oggi a Ballando con le stelle?

L’inizio di Daniele Scardina e di Anastasia Kuzmina non è stato dei migliori a Ballando con le Stelle 2020 ma non per colpa loro. Milly Carlucci in apertura di puntata ha spiegato che proprio il bel pugile, ex di Diletta Leotta, è stato appeso al chiodo per via del Coronavirus quando il primo tampone è risultato positivo. Per fortuna le cose sono cambiate lungo il cammino e con un doppio tampone negativo, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono tornati in pista quattro giorni prima della diretta e per questo la loro esibizione non è stata curata nei minimi particolari e di questo il pugile si è rammaricato e non poco. Per la prima puntata la coppia ha preparato una salsa e nel video di presentazione Anastasia Kuzmina ha detto del suo compagno di viaggio: “Ha la faccia da duro e il cuore tenero, lavora sodo e da lui certe cose non te le aspetti”. Nella presentazione anche il pugile ha sottolineato che il molti gli dicono così ma l’unica cosa che lui sa è che il duro lavoro è l’unica chiave del successo: ‘Sono cresciuto in un quartiere difficile, dove la maggior parte delle persone rischia di sbagliare, la boxe mi ha insegnato ad avere un sogno, a lottare e sacrificarmi salvandomi da quella vita”.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, così nella prima puntata

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina finalmente si sono messi a lavoro e con la loro voglia di farcela, sono riusciti a salire sul palco di Ballando con le stelle 2020. Lui l’ha accolta suonando i suoi tamburi, lei con una felpa blu calandosi nei panni del pugile, parte da qui la loro prima esibizione al ritmo di salsa alternando i passi base del ballo latino ai pugni i due sono riusciti a conquistare, in parte la giuria, chi per un motivo, chi per l’altro. In particolare, alla fine dell’esibizione, il più felice sembrava Guillermo Mariotto che ha apprezzato il modo di muoversi del pugile e la sua linguaccia finale che lo ha reso ancora più sensuale. Daniele Scardina ha ammesso di sentirsi vivo dopo tanto tempo lontano dai riflettori e Carolyn Smith ha confermato le impressioni del pubblico da casa definendo l’esibizione ‘Figo” e minacciando il pugile al grido di ‘adesso sono cavoli tuoi’. Secondo la presidentessa si giuria i pugili sono molto portati per la danza ma il pepe è arrivato con Fabio Canino che ha tirato subito fuori la storia di Scardina con Diletta Leotta chiedendo se tra loro sia davvero tutto finito usando la scusa di voler sistemare Anastasia Kuzmina. Anche lei in passato ha già dato alla trasmissione di Milly Carlucci ed è per questo che taglia corto dicendosi poco fortunata. La coppia formata da Daniele Scardina e di Anastasia Kuzmina non è stata premiata dal pubblico che non li ha voluti tra i preferiti ma è riuscita a piazzarsi sesta in classifica alla fine della prima puntata portando a casa 33 punti, metà della coppia arrivata prima, quella formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann.



