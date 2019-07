Daniele Scardina e Diletta Leotta fidanzati/ King Toretto: “Un’amica ‘speciale'”

Il gossip dell’estate è sicuramente legato a Diletta Leotta che, tornata single dopo la fine della sua relazione storica con Matteo Mammì, si è subito consolata tra le braccia di King Toretto. Secondo quanto ha rivelato il suo ex sembra proprio che la storia con la giornalista sia finita per visioni diverse del futuro e mentre lui era pronto a sposarla, lei ha più volte detto no fino a quando la rottura è stata inevitabile. Mentre lui raccontava della fine della relazione con Diletta Leotta, quest’ultima appariva sui settimanali al fianco di Daniele Scardina aka King Toretto. I loro baci in barche e le coccole in strada sono state immortalati già dai paparazzi e sono finiti sui settimanali di gossip ma questa volta è La Gazzetta dello Sport ad arrivare in gamba tesa sul pugile approfittando della sua presenza in Italia e chiedendo, tra le altre cose, proprio della sua relazione con Diletta Leotta.

LE RIVELAZIONI DI KING TORETTO SULLA SUA RELAZIONE CON DILETTA LEOTTA

In un primo momento il pugile si chiude in difesa nascondendosi dietro un “No comment, non rispondo a nessuno su questa cosa” ma alla fine le cose sono andate diversamente e Daniele Scardina ha rivelato qualche piccolo dettaglio in più. Il pugile ha raccontato di aver conosciuto Diletta Leotta grazie amici comuni quando lei ha presentato un suo incontro. In particolare, il pugile ha raccontato: “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’ amica speciale“. Riguardo alla possibilità che tra loro ci sia qualcosa di speciale, King Toretto non lo conferma ufficialmente ma lo lascia intendere quando dice: “Sono single da gennaio, che male c’è?”. Adesso toccherà a lei dire qualcosa visto che Scardina rimarrà in Italia fino alla fine del prossimo mese, cosa faranno poi i due?

