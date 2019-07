DILETTA LEOTTA, DANIELE SCARDINA È IL FIDANZATO?/ Foto,abbraccio col pugile: cuore KO

Diletta Leotta non è più single. Dopo la rottura con Matteo Mammì, suo fidanzato storico, uno dei volti televisivi più amati degli appassionati di calcio sembra aver già trovato la persona in grado di farle battere il cuore. L’uomo che l’ha conquistata? Si tratta di Daniele Scardina. C’è da dire che in questi giorni il fatto che la Leotta fosse single aveva scatenato ogni tipo di gossip su di lei: alla conduttrice di DAZN era stato associato ogni tipo di scapolo, senza distinzione tra mondo del calcio, della musica e della televisione. L’ulteriore conferma di come una Diletta Leotta sul mercato (e questa volta il calcio non c’entra) facesse gola a tanti, non solo ai telespettatori follemente innamorati di lei. Ma chi è Daniele Scardina? Se site appassionati di sport, oltre che di calcio, saprete bene che la Leotta è stata conquistata da un pugile molto bravo sul ring. Difficile pensare di sfidarlo…

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA

Una contesa d’amore con Daniele Scardina per il cuore di Diletta Leotta? Ve la sconsigliamo caldamente. Il pugile che ha conquistato il cuore della conduttrice sportiva è campione del mondo IBF dei pesi Supermedi. Il 28enne supertatuato sul ring viene soprannominato “King Toretto”, un indizio sulle sue caratteristiche di boxeur. Scardina, nato nella periferia milanese, attualmente vive e si allena a Miami ed è amico intimo di tutti i più famosi rapper milanesi, quali Fedez, Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno. Proprio quest’ultimo ha svolto il ruolo di Cupido presentandole Diletta. Nelle foto pubblicate in esclusiva da Spy, nel numero in edicola venerdì 12 luglio, Daniele Scardina e Diletta Leotta vengono immortalati mentre passeggiano teneramente abbracciati nella notte dopo aver trascorso la serata al Liò.

