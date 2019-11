Daniele Scardina e Diletta Leotta/ King Toretto: “Vi svelo come l’ho conquistata”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta. Il pugile e la giornalista ormai fanno coppia fissa, anche durante il match dell’Allianz Stadium dove King Toretto si è messo in mostra sotto gli occhi della sua bella Diletta. Sguardi intensi e grande complicità prima della partita contro il pugile belga Achergui, battuto dopo dieci ripresi. La Leotta è stata bravissima a mantenere un certo distacco, onorando il suo ruolo di giornalista. Alla fine del match lo ha persino intervistato, chiamandolo Dani come se fosse un pugile qualunque. Insomma in pubblico la discrezione dei due è davvero massima. Scardina, però, si sbottona poco di più nelle interviste coi media, pur dribblando domande specifiche sulla storia con il volto di DAZN: “Flirt con Diletta Leotta? Posso non rispondere? In realtà io e Diletta Leotta non abbiamo mai definito quello che siamo”.

Daniele Scardina: “Ecco come ho conquistato Diletta Leotta”

L’intervista di Daniele Scardina rilasciata al settimanale Oggi verte ovviamente sulla relazione con Diletta Leotta, sbocciata la scorsa estate. “Io e lei siamo molto impegnati, quando avremo il tempo definiremo ciò che siamo. Quello che ci interessa è ciò che proviamo l’uno per l’altro”, spiega King Toretto. “Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi dobbiamo cercare di essere sempre discreti e di ritagliarci un po’ di spazio per noi”. La distanza non sembra rappresentare un problema tra Daniele Scardina e Diletta Leotta. Il famoso pugile racconta: “L’amore è forte e può vincere su tutto. Questo è un discorso generale, non vale solo per un uomo e una donna. E’ il motore che ti permette di fare cose impossibili”. Il giornalista di Oggi chiede a Scardina la reazione degli amici una volta appreso della sua relazione con Diletta: “Nulla di particolare, ma hanno fatto una faccia”.

Diletta Leotta, Daniele Scardina l’ha conquistata con la semplicità

Semplicità e dolcezza, le armi segrete di Daniele Scardina per conquistare Diletta Leotta. Il percorso del pugile ha origine in periferia, a stretto contatto con la famiglia: “Io e mio fratello stavamo sempre insieme. Siamo cresciuti per la strada. Mia madre stava sempre a casa ad aspettarci. Ad un certo punto mi sono domandato se volessi di più per me in futuro e con quei pochi soldi che avevo ho deciso di andare a New York. Prima di partire ho visto persone finire male”. Daniele Scardina ha colto grandi insegnamenti in gioventù, gli stessi che lo hanno fatto diventare uomo: “Capisci che ti salvi da solo. Chi vuole ovviamente potrà darti una mano ed esserti d’aiuto ma lavoro, impegno e amore devi mettercelo tu. Nessuno può farlo al tuo posto. Io voglio essere l’esempio che un’altra vita è possibile anche per chi è cresciuto in strada”.



