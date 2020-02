DANIELE SCARDINA, FIDANZATO DILETTA LEOTTA/ “La nostra è una storia importante”

Daniele Scardina ha attirato subito il mondo del giornalismo quando è diventato il fidanzato ufficiale di Diletta Leotta. Anche se il pugile è conosciuto nel mondo dello sport, la sua unione con la bella conduttrice gli ha permesso di conquistare anche le pagine di gossip. “Preferisco non entrare nei dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”, ha detto lo sportivo a Dazn quando gli è stato chiesto qualcosa di più sulla loro relazione. Poi ha fatto marcia indietro: quando il settimanale Chi, lo scorso dicembre, ha immortalato la coppia a cena a Milano, il pugile ha ammesso che quella fra lui e Diletta “è una storia importante”. Oggi, martedì 4 febbraio, Diletta Leotta sarà al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Daniele seguirà l’evento in tv? “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”, ha detto King Toretto al settimanale all’epoca. L’unione fra la conduttrice e il pugile risale tra l’altro alla scorsa estate, ma entrambi hanno preferito mantenere l’assoluto riserbo il più possibile.

DANIELE SCARDINA, CHI E’ IL FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA

Daniele Scardina è per tutti King Toretto, un guerriero del mondo del pugilato che ora è conosciuto per gli italiani anche per la sua relazione con Diletta Leotta. Mentre la conduttrice si prepara a Sanremo 2020, lo sportivo si trova a Miami, in Florida, forse per motivi di lavoro. Chi c’è al suo fianco? Un volto noto della musica, Sfera Ebbasta. “Dimmelooo”, scrive infatti il cantante, commentando la foto che l’amico ha scelto di pubblicare sui social. Clicca qui per guardare la foto di Daniele Scardina e Sfera Ebbasta. “La vita ci insegna che per ogni sacrificio c’è una ricompensa, che nulla è impossibile, che il duro lavoro sempre paga con una benedizione immensa. Quindi continua a credere”, scrive invece il pugile in un post precedente, mentre si trova sempre a Miami Beach. “Essere d’esempio e d’ispirazione per i giovani e per chi ha un sogno mi riempie il cuore”, aggiunge nelle Stories di Instagram, condividendo il messaggio di un ammiratore. Con orgoglio, il ragazzino mostra il biglietto che il padre gli ha regalato per gli ottimi voti ottenuti in pagella. “Grande campione, poi mi vieni a salutare nello spogliatoio”, gli risponde King Toretto.

