Daniele Scardina provoca Diletta Leotta/ “Balla meglio la scopa”, lei reagisce e…

Diletta Leotta e Daniele Scardina si divertono in quarantena anche col ballo. Per il pugile si tratta anche di un’occasione per continuare ad “allenarsi”, visto che doveva esordire a Ballando con le stelle come concorrente. L’emergenza coronavirus ha scombussolato i suoi piani, ma resta comunque attivo in attesa di un esordio in televisione. Si è concesso quindi un ballo con la fidanzata, pubblicando tutto sui social. Non è neppure mancata una battuta finale, che però alla celebre conduttrice sportiva non è proprio piaciuta. Ma cosa è successo? Nelle scorse ore Daniele Scardina ha pubblicato un video in cui lo si vede mentre improvvisa alcuni passi al ritmo di musica latino-americana con Diletta Leotta. I due sembrano proprio affiatati, ma all’improvviso il pugile ha stroncato la performance della fidanzata. “Toretto” ha invitato Diletta ad uscire dall’inquadratura, poi l’ha sostituita con una scopa. Lei non ha gradito, quindi ha spinto via dall’inquadratura il compagno mostrando tutto il suo disappunto.

DANIELE SCARDINA A DILETTA LEOTTA “BALLA MEGLIO LA SCOPA”

«Balla meglio la scopa». Una gag ironica quella di Diletta Leotta e Daniele Scardina in questo momento così difficile a causa dell’emergenza coronavirus. Ed è piaciuta ai loro fan. In attesa di sapere se verrà rivista la programmazione di Ballando con le stelle, il pugile ha dimostrato di sentirsi pronto per il debutto sulla pista da ballo. Nel frattempo, prosegue a gonfie vele la convivenza con Diletta Leotta. I due ormai non si nascondono più: si sono infatti mostrati più volte sui social intimi e complici. Il pugile, rientrato da Miami dove vive e si allena, ora vive la sua nuova vita nell’appartamento milanese di CityLife. Sui social però oltre a mostrarsi in dolce compagnia, mette in evidenza i progressi fatti coinvolgendo proprio la bellissima fidanzata, Diletta Leotta. Ma ovviamente non mancano sui social i video degli allenamenti “veri”, di pugilato, la più grande passione di “Toretto”.



