Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: si frequenta con un’altra? La segnalazione

Segnalazione anche per Daniele Schiavon. Oggi pomeriggio si riapriranno le dinamiche del trono classico, partendo proprio da Giulia Quattrociocche. Dopo l’autoeliminazione di Alessandro, la tronista dovrà fare i conti anche con la segnalazione arrivata su Daniele, che pare si frequenti fuori con tale Valentina. Dopo una serie di “ricerche incrociate”, il ragazzo verrà “scaglionato”. Il ragazzo, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo l’appuntamento al buio: “Il giorno dell’appuntamento al buio, appena sceso dalle scale, ho pensato che sia lei che Sara fossero due ragazze molto carine. In un secondo momento, però, ho preso consapevolezza del fatto che Giulia era molto più simile e si avvicinava di più all’ideale di ragazza con cui solitamente mi piace relazionarmi”. Daniele confida di apprezzare molto Giulia per via della sua spontaneità: “A primo impatto l’ho vista affine al mio carattere, perché ha una personalità molto forte. Giulia è spontanea, limpida: vera. E’ difficile trovare donne con questo temperamento e che dimostrino fin da subito di non permettere a nessuno di metter loro i piedi in testa”.

Daniele Schiavon a “rischio” segnalazione

Daniele Schiavon confida di avere una grande intesa con Giulia Quattrociocche: “Quando parliamo e ci guardiamo è indubbio che ci sia una grande affinità. Mi sento molto complice e in sintonia con lei”, svela. Nel frattempo, tra di loro c’è “l’ombra” di Alessandro che si sta facendo spazio nel cuore e nella mente della tronista: “Degli altri ragazzi penso ben poco: stanno portando avanti il loro percorso come è giusto che sia. Io sono concentrato su di lei e sto provando a ottimizzare quel poco tempo che trascorriamo insieme ogni settimana”. Nel corso degli appuntamenti televisivi che vedremo in onda tra oggi pomeriggio e le prossime settimane, Daniele “perderà” dei punti in favore del rivale: come riuscirà a recuperare? Vedremo come andrà a finire…

