Daniele, sfregiato con l’acido a Milano/ L’ex rimane in silenzio, ma i filmati…

A La Vita in Diretta si tratta il caso di Daniele, il 28enne di Milano che è stato sfregiato negli scorsi giorni dalla 43enne Tamara, donna conosciuto in rete in un sito di incontri. Dopo qualche frequentazione il ragazzo aveva deciso di tagliare la relazione capendo che la donna non faceva per lui. Tamara ha così iniziato a spedire a Daniele centinaia di messaggi, fra insulti pesanti e messaggi più dolci, fino ad aprire profili falsi social per insultare sia lui quanto le amiche e la sorella dello stessa vittima. Il tutto fino a che non è avvenuta la nota aggressione con l’acido in piazza Gae Aulenti, zona centrale del capoluogo lombardo, alle ore 11:00 di mattina. Max Franceschelli, inviato del programma Rai, ha aggiornato la situazione del povero Daniele: “Tamara si è avvalsa alla facoltà di non rispondere mentre ai carabinieri, durante l’arresto, ha spiegato di aver perso la testa. Potrebbe essere una strategia difensiva. L’aggressione è avvenuta in una zona piena di telecamere e tutto quello che è avvenuto è rimasto impresso nelle immagini. In attesa di cosa uscirà, la difesa ha deciso di far rimanere in silenzio Tamara”.

DANIELE, SFREGIATO CON L’ACIDO A MILANO: “GIA’ DENUNCIATA 4 VOLTE”

“Altre accuse di stalking? Lei era stata denunciata per ben 4 volte – ha aggiunto e concluso Max Franceschelli – sempre con le stesse modalità”. Il programma Rai ha incontrato anche un altro uomo che ha subito pesanti violenze da una ex: “Lei picchiava anche mia figlia – ha spiegato la vittima – spaccava tutto. Una volta ha messo la bambina sotto la doccia fredda, mentre un’altra volta le ha passato la forchetta scaldata addosso. A volte mi lanciava oggetti, io avevo paura di tornare a casa, che fosse arrabbiata. Mi ha dato pugni e morsi, sono finito tante volte al pronto soccorso a mettere i punti. Non ho mai pensato di reagire, io sono contro la violenza, di tutti i problemi si può parlare e discutere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA