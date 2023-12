Danila, Bake off Italia 2023/ Eliminata, ma promossa dai social: “Per te questo è un grande inizio”

Danila Iacchia, la reazione del web alla sua eliminazione

Danila Iacchia è stata eliminata durante la scorsa puntata di Bake Off Italia 2023, la gara culinaria all’ultimo dolce tra aspiranti pasticceri pronti a tutto per vincere il titolo di migliore pasticciere italiano. La 63enne bresciana di Montichiari non è riuscita a convincere i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia con la preparazione dei churros, dolci tipici della tradizione spagnola di Madrid. L’aspirante pasticcera, moglie e mamma, ha floppato venendo così eliminata. Si infrange così il sogno di Danila di vincere il titolo di migliore pasticciere italiano durante l’ultima edizione del popolare pastry show condotto da Benedetta Parodi su Real Time. Nonostante l’eliminazione sui social in tantissimi si sono complimentati con Danila.

“Grandissima Danila! La tua vera vittoria è l’aver dimostrato che i sogni si possono inseguire a qualunque età! Una tenacia unica. Per te questo è un grande inizio!” – ha scritto qualcuno poco dopo l’eliminazione della concorrente.

Chi è Danila Iacchia, concorrente di Bake Off Italia 2023?

Non solo, sempre sui social dopo l’eliminazione di Danila Iacchia da Bake Off Italia 2023 si legge: “Brava e complimenti per essere arrivata tra i primi 5 sinceramente speravo uscisse Roberta che si rivela essere sempre più presuntuosa ed antipatica ….”, mentre un altro utente scrive – “se Tommy ti ha amato e ha sempre parlato bene di te…ci sarà un perché! Sei fantastica”. E ancora: “Bravissima Danila, non sono molto d’accordo su questa decisione, secondo me lo meritava di più lei di Roberta di andare in semifinale…se non altro per l’umiltà e la simpatia, cose che Roberta non ha!!!”. Un altro utente non nasconde di esserci rimasto davvero male: “Sapevo sarebbe arrivato questo momento, ma la lacrimuccia per l’uscita di Danila è scesa lo stesso” mentre un altro ha chiosato “Meno male che l’unica che sapeva fare e amava le torte moderne, è stata forse la peggiore!”.

Per Danila si è chiusa l’esperienza di Bake Off Italia 2023, ma prosegue la sua passione per il mondo dei dolci e della pasticceria. Una passione nata poco anni fa. Proprio a Bake Off Italia ha raccontato: “Preparare dolci è un’emozione” e ha deciso di mettersi in gioco nel cooking show per mettersi alla prova e mostrare a tutti i suoi compaesani il suo talento!











