Danilo Vs la figlia Martina: “Sei un’altra”/ Lite: “È plagiata!” (C’è posta per te)

Niente da fare per Danilo: nonostante i tentativi di convincere sua figlia Martina ad aprire la busta di C’è posta per te e incontrarlo, la ragazza si tira indietro. Anche Maria De Filippi cerca di farla ragionare, cercando di farle capire che tra poco diventerà mamma e il suo bambino avrà bisogno di un nonno, eppure né Martina né il suo fidanzato Francesco cambiano idea. Quindi confermano la scelta di chiudere la busta e lasciano lo studio. Danilo è molto scosso e chiaramente arrabbiato: “È plagiata al 100% e si vede!” sbotta l’uomo, alludendo al fidanzato della figlia. Maria De Filippi però lo blocca: “Cerchiamo di non peggiorare la situazione.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Danilo e la figlia Martina, scoppia la lite

Scoppia la lite a C’è posta per te tra Danilo da una parte, sua figlia e il fidanzato Francesco dall’altra a C’è posta per te. Danilo arriva a chiedere scusa: “Io ho iniziato male, diventare genitori non è semplice perché nessuno ce lo insegna. Io però ti ho chiesto scusa, ho capito di aver sbagliato, di aver offeso Francesco. Ma io ti sto solo chiedendo di dare un’opportunità”. Martina però sembra pronta a chiudere la busta senza voltarsi. “State sbagliando, cosa deve fare oltre a scusarsi?” chiede Maria De Filippi, che appare palesemente infastidita dall’atteggiamento della coppia. L’uomo la implora, le chiede ancora una volta scusa eppure non ferve a far tornare Martina sui suoi passi, né tantomeno Francesco fa il passo mancato da Martina per abbattere, seppur in parte, il muro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Danilo e la figlia Martina: scontri per il fidanzato Francesco

Danilo e Rosy, protagonisti di una delle storie di C’è posta per te 2021, sono “il classico esempio della famiglia allargata.” raccontano. “Ci siamo conosciuti quando eravamo divorziati, ci siamo sposati e abbiamo unito la nostra famiglia e i figli che avevamo dalle precedenti relazioni.” Una premessa che introduce il problema, perché Rosy e soprattutto Danilo chiamano per Martina, figlia dell’uomo che nulla vuole più avere a che fare con lui. Martina è incinta di 5 mesi oggi ma da quando è entrato nella sua vita il fidanzato Francesco, il loro rapporto è cambiato. Danilo si oppone al rapporto di sua figlia e il fidanzato, spaventato dalla situazione personale e familiare del ragazzo. Martina allora si ribella e decide di trascorrere il lockdown con la madre invece che col padre.

Danilo cerca una riappacificazione con la figlia Martina e il fidanzato Francesco a C’è posta per te

Le cose cambiano quando Martina decide di presentare Francesco a suo padre e a Rosy ma il pranzo va male. Francesco non fa una buona impressione a causa di un linguaggio poco garbato. Francesco inoltre mente a Danilo, dicendo che mai avrebbe dormito con sua figlia, cosa che però era già accaduta per 10 giorni consecutivi. Tra padre e figlia c’è poi un forte litigio al quale segue una separazione. Poi segue un riavvicinamento e la rivelazione di Martina di essere incinta. Segue uno scontro con la figlia e in seguito anche con Francesco e la sua famiglia. Da allora non ci sono stati ulteriori contatti. Danilo e Rosy hanno invitato mandato la posta alla figlia Martina ma anche al fidanzato Francesco e alla madre di lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA