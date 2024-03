Danilo Amerio, chi è l’autore di Donna con Te cantata da Anna Oxa/ Gigi D’Alessio lo riconosce e lui…

Chi è Danilo Amerio, l’autore di Donna con te di Anna Oxa a The Voice Senior 2024

Danilo Amerio si ritaglia uno spazio da protagonista The Voice Senior 2024. L’autore di ‘Donna con Te’, brano interpretato da Anna Oxa, è subito riconosciuto da Gigi D’Alessio e dagli altri coach, che comprendono immediatamente di trovarsi di fronte a un talento di grande calibro. Durante la sua presentazione al programma, Amerio condivide la sua esperienza collaborativa con Patty Pravo, per la quale ha scritto ‘Donna con Te’.

“Avremmo dovuto realizzare un album insieme, ma poi i piani cambiarono…“, racconta Amerio davanti alle telecamere di Raiuno. La sua carriera, comunque, ha preso una piega di tutto rispetto. Nonostante non abbia mai partecipato come cantante principale, ha raggiunto la quarta posizione a Sanremo con ‘Donna con Te’, brano interpretato da Anna Oxa. Successivamente, ha lavorato come corista per Mia Martini, Jovanotti, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini e Giorgio Faletti.

Danilo Amerio incanta a The Voice Senior 2024 e va nel team di Gigi D’Alessio!

La sua carriera musicale ha visto una serie di album di successo, tra cui il suo esordio con ‘Lato latino’ nel 1992, seguito dai successi come ‘I Ragazzi di Via Meda’ e ‘Figli di chi’ nel 1993. Nel 1994, ha pubblicato l’album omonimo ‘Danilo Amerio’, seguito da ‘Bisogno d’amore’ nel 1995. Nel 1999, Amerio è tornato con ‘Fidati del tuo cuore’, seguito nel 2002 da ‘Ali digitali’, dimostrando un interesse per la sperimentazione musicale.

Nel 2002, ha collaborato con il mitico Pierangelo Bertoli per ‘301 guerre fa’. Nel 2008, il suo contributo con la composizione di ‘Non finisce qui’ per Little Tony ha segnato un altro importante traguardo della sua carriera. Nel 2009, ha pubblicato una nuova versione di ‘Ali digitali’, seguita nel 2011 da ‘L’amore ha un altro colore’. A The Voice Senior 2024, Amerio ha incantato tutti, specialmente dopo aver reinterpretato il brano di Patty Pravo. Alla fine sceglie il team di Gigi D’Alessio.











