THE VOICE SENIOR 2024, 3a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Clementino e D’Alessio non ci sono ma è una gag

Diretta The Voice Senior 2024: commento live puntata 1 Marzo

Tutto pronto per una nuova diretta di The Voice Senior 2024 su Raiuno. La terza puntata del programma si apre con la Clerici che freme per l’inizio della serata: “Qui è quasi tutto pronto con le audizioni al buio di The Voice Senior ma mancano ancora Clementino e Gigi”, fa notare la conduttrice nel collegamento pre-puntata. Poi interpella Arisa e Bertè per chiedere aggiornamenti sulla settimana appena trascorsa: “E’ stata fantastica!”, rispondono in coro le coach.

In attesa di Clementino e Gigi D’Alessio, Antonella manda la reclam. E al ritorno in studio, ovviamente, ci sono proprio tutti. Può dunque partire per davvero il terzo appuntamento al buio con le voci di questa serata. Chi saranno i nuovi concorrenti? Quali talenti ci stupiranno? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno. La festa può cominciare… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

The Voice Senior 2024, anticipazioni e diretta terza puntata

Questa sera, venerdì 1 marzo 2024, va in onda la terza puntata di The Voice Senior 2024. Il programma canoro condotto da Antonella Clerici ripropone l’appuntamento con le attesissime Blind Autidions, le cosiddette “audizioni al buio” che anche questa sera saranno protagoniste di puntata. La conduttrice torna a fare gli onori di casa supportata dalla simpatia, dal talento e dal grande carisma dei 4 coach, coloro che determineranno il percorso dei concorrenti nel programma: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa.

Saranno loro i protagonisti delle Blind Auditions: girati di schiena, ascolteranno i concorrenti che di volta in volta si esibiscono sul palco e verranno o meno catturati dalle loro voci. Ogni coach, di puntata in puntata, dovrà definire la propria squadra con l’aggiunta di nuovi concorrenti.

The Voice Senior 2024: le Blind Auditions della terza puntata

Stasera, come riportano le anticipazioni diffuse dall’Ufficio Stampa Rai, tornano le Blind Auditions di The Voice Senior 2024. Il copione è lo stesso: i coach, se vengono conquistati dalla voce dei concorrenti, si gireranno e avranno poi la possibilità di portarli con sé in squadra. Se ci saranno più coach a voltarsi per il medesimo concorrente, sarà lo stesso a decidere da chi farsi seguire nel percorso. La novità di quest’anno è, oltre al tasto Blocco per impedire a un altro coach di scegliere un concorrente, il tasto Seconda Chance: sarà un’opportunità per i coach per far esibire di nuovo un concorrente e, magari, farsi convincere dopo il primo tentativo.

In seguito alle Blind Auditions, i 4 coach dovranno selezionare i rispettivi 6 concorrenti prescelti per il proprio team e si passerà alla fase del Knock Out, la semifinale. Solo 3 concorrenti per team accederanno alla Finale, dove il vincitore della quarta edizione di The Voice Senior verrà decretato dal televoto attraverso il pubblico da casa. Ad impreziosire le Blind Auditions, come in ogni puntata, ci saranno le esibizioni dei coach, i duetti con i concorrenti e gli ospiti speciali.

The Voice Senior 2024: dove vedere la puntata in tv e in streaming

The Voice Senior 2024 torna in onda questa sera, venerdì 1 marzo 2024, in prima serata su Rai 1. La terza puntata, oltre alla visione in tv, è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

