Danni Collaterali, Rete 4/ Film con Francesca Neri e Arnold Schwarzenegger (30 agosto)

Sulle frequenze di Rete 4 va in onda ‘Danni collaterali’ la sera di oggi, 30 agosto 2020, con inizio alle ore 21,25. Warner Bros e Bel Air Entertainment, nel 2002, commissionarono a sceneggiatori e produttori una pellicola di grande azione, perfetto lungometraggio da salotto per una serata all’insegna del brivido e del cinema ‘action’. Il film, tramite la produzione, ha chiamato a raccolta un plotoncino di esperti del settore, a partire dal regista, Andrew davis, celebrato in diverse pellicole come ‘Uccidete la colomba bianca (The Package)’ del 1989, dirigendo una coppia strepitosa come Tommy Lee Jones e Gene Hackman, ‘Il gemello scomodo (Steal Big Steal Little)’ con Andy Garcia, ‘The Guardian – Salvataggio in mare (The Guardian)’ con Kevin Costner, un trittico di film che non ha bisogno di ulteriori commenti.

Cast: Arnold Schwarzenegger protagonista principale mentre Francesca Neri…

Nel cast di ‘Danni collaterali’ tutto ruota attorno (e come non potrebbe?), al protagonista, Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Gordon Brewer detto ‘Gordy’, una parte che precede il ritorno nei panni di Terminator con ‘Terminator 3 – Le macchine ribelli (Terminator 3: Rise of the Machines)’ che l’attore d’adozione californiana avrebbe interpretato l’anno successivo. Al suo fianco potrebbe esserci chiunque, alla fine Schwarzenegger è un ‘buco nero’ del cinema, assorbe tutto, però la dolce presenza della nostra Francesca Neri da un tocco di introspezione alla figura della moglie del terrorista Sellini, quindi non esattamente ruolo secondario. Tra le chicche del cast incontriamo, in un piccolo ruolo, anche il poliedrico John Turturro.

Danni Collaterali, la trama del film

Ecco la trama di Danni Collaterali. Gordon Brewer, per gli amici Gordy, è un vigile del fuoco californiano che presta il suo servizio, apprezzatissimo, a Los Angeles. Smontato dal turno di notte Gordy si reca in un bar dove avrebbe incontrato moglie e figlio ed assieme al famiglia si sarebbe recata, tutta unita, dal dottore per una visita al ragazzino della coppia. Ma il crimine non conosce le storie personali e non pensa alle vite di chi coinvolge nei loschi traffici della malavita ed improvvisa una bomba uccide nove persone tra le quali sono coinvolte la moglie e il figlio del vigile del fuoco. La polizia scopre che dietro l’ordigno c’era la volontà di uccidere funzionari della CIA, persone coinvolte in traffici illegali con la malavita e il terrorismo legato al narcotraffico colombiano, motivi che a Gordon Brewer non interessano, lui sa che la giustizia per la morte di moglie e figlio difficilmente arriverà, deciderà quindi di andare personalmente in Colombia per compiere il suo dovere di padre e marito ferito. Sarà prigioniero, conoscerà la moglie del terrorista accusato della strage, sarà ferito, inseguito, coinvolto, minacciato, ma Gordy ha solo uno scopo e non si fermerà davanti a nulla.

Video, il trailer del film





