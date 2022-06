D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso, Rai 3/ Il docufilm su Gabriele D’Annunzio: trama e cast

D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso andrà in onda oggi, mercoledì 22 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il documentario è prodotto da Ince Media e Filippo Cellini, in collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà. É diretto da Francesca Pirani e Stefano Viali. Nel racconto sono ragazzi dei giorni nostri a porre di fronte a questa figura paragoni con personaggi importanti come Sandro Pertini, Silvio Berlusconi e addirittura Greta Thunberg. Ne escono delle riflessioni decisamente interessanti su quello che l’ufficio stampa della Rai definisce come prototipo del divo e progenitore della cultura di massa basata di fatto sull’esaltazione del sé. Gabriele D’Annunzio, un uomo che ha vissuto nell’esaltazione anche di storie d’amore molto particolari e non sempre coerenti tra loro. All’epoca fu accusato di numerosi scandali con tanti che lo considerarono un perverso e gli attribuirono qualsiasi cosa anche in maniera del tutto superficiale. In realtà fu in grado di anticipare i tempi costruendo quello che oggi viene definito consumismo con i suoi atteggiamenti.

Alfonso Noce, chi era/ Scampato a un attentato a opera dei terroristi

D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso, la trama del docufilm su Gabriele D’Annunzio

D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso propone agli spettatori una rilettura del poeta, evidenziando il legame tra la società attuale e un personaggio così discusso del secolo scorso. Gabriele D’Annunzio viene dipinto come il primo influencer della storia e tra fiction, materiale d’archivio raro ed inedito, grazie alla narrazione di Giordano Bruno Guerri, giornalista e Presidente del Vittoriale degli Italiani, il documentario ripercorre la vita dell’artista. Si passerà poi alle accuse di adesione al fascismo che permane anche ai giorni nostri ma che in realtà non è stata confermata dai fatti. L’Impresa di Fiume viene vista come punto di contatto con Benito Mussolini che ne riprese dei riti e dei miti, ma non approfondì la Carta del Carnaro che fu una delle costituzioni maggiormente avanti coi tempi del Novecento. Vedremo dunque approfondire una figura complessa che appare davvero riduttivo considerare semplicemente come quella di un letterato.

Claudio Noce, il figlio di Alfonso Noce/ Giovane ma ambizioso regista di Padrenostro

Chi sono i registi di “D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso”?

D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso porta la firma di due registi. La prima è Francesca Pirani, che ha iniziato facendo l’aiuto-regista di Marco Bellocchio, scrivendo con lui la sceneggiatura de La visione del sabba. Successivamente si è messa dietro la macchina da presa per dirigere film come L’Appartamento e Una bellezza che non lascia scampo. Negli ultimi anni si è dedicata alla regia di documentari tra cui Napoli! Napoli! Napoli!, in occasione del bicentenario della provincia di Napoli. Il secondo regista del documentario è Stefano Viali, che è anche attore. Lavora tra teatro, tv e cinema, ed è apparso in numerosi progetti sullo schermo, tra i quali Distretto di Polizia e La dottoressa Giò – Il ritorno. Ha ricevuto due menzioni speciali ai Nastri d’Argento per il corto Lotta Libera. (Aggiornato da: Verdiana Paolucci)

LEGGI ANCHE:

Padrenostro, storia vera/ Vicequestore Alfonso Noce sopravvissuto a attentato dei NAP

© RIPRODUZIONE RISERVATA