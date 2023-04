Dante’s Peak – La furia della montagna/ Thriller, oggi domenica 2 aprile su Italia 1

Dante’s Peak – La furia della montagna, film di Italia 1 con Pierce Brosnan e Linda Hamilton

Oggi, domenica 2 aprile, nel primo pomeriggio su Italia 1 alle ore 14.30 andrà in onda il film La furia della montagna – titolo originale – Dante’s Peak. Si tratta di un film di genere thriller catastrofico del 1997, prodotto negli Stati Uniti d’America da Universal Pictures e Pacific Western e distribuito da United International Pictures e CIC Video. La regia è di Roger Donaldson, mentre gli interpreti principali sono Pierce Brosnan e Linda Hamilton; nel cast figurano anche Charles Hallahan, Jamie Renée Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Peter Jason, Grant Heslov, Kirk Trutner, Arabella Field e Tzi Ma.

Il soggetto e la sceneggiatura del film Dante’s Peak – La furia della montagna portano la firma di Leslie Bohem, mentre il montaggio è stato affidato a Conrad Buff IV, Tina Hirsch e Howard E. Smith; la scenografia, invece, è opera di J. Dennis Washington e Marvin March. Le musiche della colonna sonora della pellicola sono state composte da John Frizzell e James Newton Howard, mentre i costumi di scena sono stati confezionati da Isis Mussenden. Il film ha una durata complessiva di 109 minuti.

Dante’s Peak – La furia della montagna, la trama del film

Ecco la trama del thriller catastrofico Dante’s Peak – La furia della montagna, che va in onda oggi domenica 2 aprile su Italia 1. Il film racconta la storia di Harry Dalton, di professione vulcanologo, che si trova a Dante’s Peak per condurre alcuni studi su diversi fenomeni sismici che si sono verificati negli ultimi tempi. Il ricercatore, dalle prime indagini, si rende conto che quanto sta succedendo è legato ad una prossima eruzione vulcanica; pertanto, egli avverte la sindaca Rachel Wando di far sgombrare la cittadina e mettere in salvo l’intera popolazione prima che sia troppo tardi.

Il primo cittadino, però, non prende in considerazione l’allarme di Harry, perché nei giorni scorsi ha firmato un importante contratto con un facoltoso imprenditore: evacuare la zona significherebbe quindi perdere molti soldi. Durante una riunione dove tutti gli abitanti sono partecipi, il vulcano si risveglia e la terra comincia a tremare. Rachel cerca di tranquillizzare la comunità, tentando di contenere il panico, ma l’enorme nube di cenere comincia a coprire tutta la cittadina. A questo punto, la donna, disperata, chiede aiuto a Harry, soprattutto perché in pericolo ci sono i suoi due figli, rimasti a casa dalla nonna Ruth. I due uniscono le loro forze e si mettono in viaggio per salvare la loro vita e quella della gente di Dante’s Peak.











