Danti, fidanzato Nina Zilli/ Carini, ubriachi o… fidanzati?

Danti, nome d’arte di Daniele Lazzarin, è ormai noto al pubblico italiano anche per essere il fidanzato di Nina Zilli. I due hanno messo sempre in luce il loro forte legame anche sui social, dove è frequente trovarli insieme. L’annuncio ufficiale riguardo alla loro storia d’amore è arrivato però solo lo scorso febbraio, quando la cantante ha deciso di mettere i puntini sulle i. Al pari di altre love story, anche la loro è nata in sala di registrazione. Hanno avuto infatti modo di collaborare per il singolo Tu & D’Io, in cui è presente anche la voce di J-Ax. “Siamo carini?”, ha scritto all’epoca la Zilli, mostrando ai fan un video della coppia, “Siamo più carini o più ubriachi? Siamo fidanzati“. Da quel momento in poi i baci pubblici non sono mancati, così come gli scherzi a due. Entrambi divertenti e divertiti, Danti e Nina continuano a vivere la loro relazione fra risate e eventi condivisi. Oggi, sabato 22 agosto 2020, Nina Zilli sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica su Rai 1.

Intanto il leader dei Two Fingerz ha già lanciato il singolo Liberi che lo vede al fianco di Raf e Fabio Rovazzi. Un trio inedito che unisce diversi generi e che segue a ruota libera il precedente Canzone sbagliata, il brano che il rapper ha lanciato nel periodo della quarantena. Anche se a dirla tutta con Rovazzi esiste un sodalizio già da tempo, visto che è stato proprio Danti a creare il tormentone Andiamo a comandare. Danti è sempre stato un fan sfegatato di Raf, fin dai tempi in cui il padre gli faceva ascoltare i suoi brani. “Quando l’ho contattato gli ho detto ‘Anche se la facessi con qualcun altro, dovrei darti dei punti di Siae perchè è evidente che è tua’”, ha confessato a Rolling Stones, “l’avevo fatta sentire anche a Rovazzi, in amicizia, dopo che il pezzo era già chiuso e pronto per la pubblicazione: ha cominciato a dirmi che la adorava e voleva assolutamente partecipare”.

Danti, fidanzato Nina Zilli: come ha passato il lockdown

Danti sta vivendo un periodo più che positivo e anche la pandemia che ha colpito il mondo, è risultata più leggera per il noto rapper. Al suo fianco non solo i genitori e la sua famiglia, ma anche la fidanzata Nina Zilli con cui ha una relazione da alcuni mesi. “Nina ha cantato Bob Marley alla finestra, uno spettacolo“, ha rivelato in quel periodo a Vanity Fair, “io che non so suonare niente, ho suonato i campanelli dei vicini”. Ecco il modo della coppia di affrontare le famose cantate ai balconi, che hanno impegnato le giornate di milioni di italiani.

“Ci conoscevamo da tempo e poi ci siamo rincontrati per Tu e D’Io“, dice poi riguardo alla fidanzata, “così ci frequentiamo da novembre. Quando è iniziata questa quarantena dovevamo scegliere: non vederci più per chissà quanto tempo o affrontarla insieme. Abbiamo deciso di isolarci insieme”. Entrambi sono sempre stati consapevoli del rischio: la relazione è ancora giovane e il pericolo è sempre dietro l’angolo. “Siamo fortunati”, ha replicato però Danti, “perchè credo che sia molto più facile stare h24 insieme quando nasce un amore”. Alla fine ci ha visto giusto: i giornali di gossip non hanno messo in evidenza alcuna crisi o frattura all’interno della coppia. Anzi, in base a quanto mostrano entrambi sui social, possiamo dire con certezza che siano riusciti a rafforzare il loro legame proprio durante il lockdown.

© RIPRODUZIONE RISERVATA