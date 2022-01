Dany Mota alla Lazio?/ Calciomercato, la punta del Monza è l’alternativa a Miranchuk

CALCIOMERCATO NEWS: DANY MOTA ALLA LAZIO PER L’ATTACCO

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ed in queste ore stanno rimbalzando diversi rumors interessanti compresa l’indiscrezione che vedrebbe Dany Mota alla Lazio. Il mercato in entrata dei biancocelesti è stato frenato dall’indice di liquidità ma le recenti cessioni completate negli ultimi giorni stanno consentendo ai laziali di tornare in gioco e cercare di sistemare l’organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus/ Ufficiale Gatti, ha svolto le visite mediche come Zakaria

Uno dei reparti in cui la Lazio vorrebbe rafforzarsi è l’attacco, dove si cerca da tempo un vice-Immobile e contando pure che Vedat Muriqi si sta trasferendo al Maiorca. A Formello, anche solo da un punto di vista numerico, servirebbe dunque un nuovo centravanti e secondo la redazione de Lalaziosiamonoi.it, il nome di Dany Mota del Monza sarebbe uno di quelli presi in considerazione dai dirigenti del club capitolino.

Nandez alla Juventus?/ Calciomercato, i bianconeri rinunciano al mediano del Cagliari

CALCIOMERCATO NEWS: DANY MOTA O MIRANCHUK ALLA LAZIO

Le chances di vedere Dany Mota alla Lazio in questo finale della sessione di calciomercato sono legate ad Aleksej Miranchuk. Il russo di proprietà dell’Atalanta sarebbe infatti l’obiettivo principale ma tra la richiesta della Dea e la proposta dei laziali ballano ancora 5 milioni di euro. Sotto contratto con i lombardi fino al giugno del 2022, ovvero fino al termine della stagione attualmente in corso, il portoghese Dany Mota quest’anno in Serie B ha già segnato 7 gol e fornito due assist vincenti per i suoi compagni in 13 apparizioni in campionato.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Respinto l'assalto del Fenerbahce per Gagliardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA