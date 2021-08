Daramy al Milan?/ Calciomercato news, il giovane danese come colpo last minute

CALCIOMERCATO NEWS, MOHAMMED DARAMY AL MILAN

I rossoneri sono impegnati su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato estivo ma entro la fine di agosto potrebbe concretizzarsi la possibilità di vedere Mohammed Daramy al Milan. Secondo le indiscrezioni provenienti dal belga Sacha Tavolieri per la redazione di RMC Sport attraverso il suo account Twitter, il club italiano starebbe seguendo con grande attenzione il giovane danese di proprietà del Copenhagen, con cui è sotto contratto fino al 31 dicembre del 2023. Ala destra classe 2002, Daramy può essere schierato anche sulla corsia opposta o all’occorrenza anche come punta centrale ed ha una valutazione di circa sei milioni di euro secondo il portale Transfermarkt. Prima di chiudere l’affare per il giovane originario della Sierra Leone però il Milan si occuperà di portare a termine altre operazioni come ad esempio l’acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma.

Le chances di vedere Mohammed Daramy al Milan potrebbero dunque aumentare verso la fine della finestra di calciomercato. Nella stagione appena cominciata Daramy è già stato capace di collezionare bene tre reti ed ha fornito due assist vincenti per i suoi compagni in appena otto presenze complessive tra campionato danese e qualificazioni alla fase a gironi della Champions League. Intanto però starebbe prendendo piede anche la voce riguardante l’interesse del Milan nei confronti di Domenico Berardi del Sassuolo.

