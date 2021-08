CALCIOMERCATO MILAN/ All.Lipsia: “Bayern uno dei club che ha cercato Sabitzer”

CALCIOMERCATO MILAN, SABITZER E IL TREQUARTISTA

Il Milan ha ricevuto segnali positivi anche dall’ultima amichevole disputata contro il Panathinaikos ma è ancora alla ricerca di rinforzi dalla finestra di calciomercato attualmente in corso. L’obiettivo principale sarebbe quello di trovare un nuovo trequartista per rimpiazzare il turco Hakan Calhanoglu, passato ai cugini dell’Inter a parametro zero ad inizio luglio, e nell’elenco dei calciatori seguiti dai dirigenti rossoneri c’è anche il nome di Marcel Sabitzer, di proprietà del Lipsia. Con la Bundesliga già ufficialmente iniziata, il suo allenatore Jesse Marsch ha spiegato in conferenza stampa: “Negli ultimi anni Sabitzer è diventato una figura importante per il club. Ma è difficile tenere un giocatore se non vuole restare. Capisco che ci pensi quando un club come il Bayern è interessato, e questo è solo uno dei tanti club. Abbiamo avuto buone conversazioni. Siamo entrambi abbastanza maturi e ci rendiamo conto che la situazione può cambiare o rimanere la stessa.” Probabile dunque che il Milan possa virare su altri obiettivi per completare e potenziare la propria trequarti in questo agosto di mercato.

FLORENZI AL MILAN?/ Calciomercato news: domani nuovi contatti con la Roma

CALCIOMERCATO MILAN, CASTILLEJO IN USCITA

Detto del trequartista, c’è però un altro calciatore offensivo che potrebbe salutare il Milan da qui alla chiusura del calciomercato estivo. Stiamo parlando dello spagnolo Samu Castillejo, ventiseienne con il contratto in scadenza nel giugno del 2023 dato da diverso tempo in uscita dai rossoneri. Valutato non meno di 8 milioni di euro dal club lombardo, per Castillejo si parla di un possibile ritorno in Spagna dove sembrava essere seguito con grande interesse dal Getafe, salvo poi la smentita del suo stesso procuratore, e dal Betis di Siviglia. Meno probabile in questo momento un ritorno al Villarreal o al Siviglia e nonostante l’entusiasmo del calciatore, il suo futuro pare essere lontano da Milano. Nelle scorse ore infatti Castillejo aveva postato sul suo profilo Instagram come fosse contento di rivedere la gente allo stadio: “Che bello tornare a vedere la gente sugli spalti”.

