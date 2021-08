Florenzi al Milan?/ Calciomercato news: si continua a trattare, ecco la formula

CALCIOMERCATO NEWS, ALESSANDRO FLORENZI AL MILAN

I rossoneri continuano a trattare con la Roma per portare Alessandro Florenzi al Milan in questo ferragosto di calciomercato. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il Campione d’Europa avrebbe scelto il club lombardo come sua prossima destinazione dovendo lasciare la società che ama ed in cui è cresciuto e mister Pioli potrebbe impiegarlo come esterno oppure sfruttare la sua duttilità tattica avendo dimostrato di poter essere schierato in diverse zone del campo fornendo sempre comunque un ottimo rendimento. Anche lo stesso Florenzi avrebbe comunicato alla Roma la sua volontà di trasferirsi al Milan e le parti, tramite anche l’intervento del suo procuratore, l’agente Alessandro Lucci, stanno portando avanti i discorsi in questo senso sebbene ci sia una certa distanza sulla formula dell’operazione.

CALCIOMERCATO NEWS, SI DISCUTE SULLA FORMULA

Le chances di vedere Alessandro Florenzi al Milan entro la chiusura della sessione di calciomercato estivo restano dunque molto alte. Sia il Milan che la Roma stanno proseguendo la preparazione in vista degli impegni ufficiali ed i rossoneri potrebbero aggiungere un elemento importante al proprio organico con l’arrivo di Florenzi. L’intesa fra le due società potrebbe essere trovata sulla base del prestito con diritto di riscatto che possa tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I giallorossi vorrebbero monetizzare nell’immediato mentre i milanisti preferirebbero saldare il conto puntando anche magari sulla qualificazione alla prossima Champions League.

