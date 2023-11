Dargen D’Amico: “Morgan è stato lesivo accusando di complotto…”/ “Perchè dire che l’abbiamo escluso?”

Dargen D’Amico riceve il suo primo tapiro d’oro da Striscia la Notizia “per colpa” di Morgan

La stagione di X Factor, oltre alla competizione canora, è stata di recente infiammata dal “caso” Morgan; scontri, diatribe con argomentazioni discutibili e per finire il suo allontanamento come giudice del talent. La querelle perdura ancora oggi tra bordate a distanza tra i protagonisti e un doveroso giro di tapiri d’oro che ha aggiunto ulteriore pepe alla vicenda. L’ultimo ad aver ricevuto il “premio” storico di Striscia La Notizia da Valerio Staffelli – come riporta Gossip e Tv – è stato Dargen D’Amico.

Dargen D’Amico – così come Fedez e Ambra Angiolini – è arrivato in più occasioni allo scontro verbale e dialettico con Morgan. Nel suo caso, a differenza di altre circostanze, non si è trasceso in maniera particolare con le argomentazioni ma i toni sono stati comunque tutt’altro che pacati. Alla consegna del tapiro d’oro di Striscia La Notizia – come riporta il portale – il cantante ha aggiunto nuovi commenti riferiti alla condotta di Morgan in questa stagione di X Factor e in riferimento alla recente diatriba.

Dargen D’Amico commenta il “caso” Morgan: “Ha detto che è tutto finto…”

Innanzitutto, Dargen D’Amico ha smentito le insinuazioni di Morgan secondo le quali lui, Fedez e Francesca Michielin farebbero parte di una “cricca”. “Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi, ha detto che è tutto finto”. Queste le parole del cantante alla consegna del tapiro d’oro di Striscia la Notizia, riportate da Gossip e Tv.

Dargen D’amico, nell’ultima puntata di Striscia la Notizia, si è poi pronunciato nel merito del licenziamento di Morgan sottolineando ulteriormente come tanto lui come gli altri giudici non abbiano avuto alcun peso sulla scelta dei vertici Sky. Nello specifico, il cantante ha ricordato come esempio quanto accaduto alcuni mesi fa durante un concerto a Selinunte. “In quel momento era chiaro che fare un commento era tirargli una pedata sul baratro e nessuno ha detto nulla. Perchè dire che l’abbiamo escluso?”.

