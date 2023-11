Morgan choc: “Il cantante degli Stunt Pilots è un collaboratore di Fedez” / “X Factor non dovrebbe…”

Morgan lancia una bomba su Fedez a X-Factor: le sue rivelazioni

Continua il caso X-Factor, dove al centro ci sono le vicissitudini tra due artisti Fedez e Morgan. Quest’ultimo, sempre in una conferenza su WhatsApp, ha lanciato un’altra bomba sul rapper. Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots in forza a Dargen D’Amico ha già lavorato con Fedez all’album Paranoia Airlines.

Questo è ciò che fa sapere l’ex giudice: “Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!” conclude l’artista con tono polemico.

La conferma dello scoop di Morgan: ecco cosa diceva Zo Vivaldi su Fedez

Lo scoop riportato dell’ex giudice, in realtà è molto semplice da confermare. Infatti, Zo Vivaldi, aveva parlato della collaborazione con Fedez in un’intervista su YouTube per Zetatielle Magazine: “Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone.”

Come riporta Fan Page, il cantante aggiungeva: “Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili.”

