Dargen D’Amico saluta Morgan a X Factor 2023: “Ha reso l’edizione scoppiettante”/ Fedez…

Dargen D’Amico, poco prima della conclusione della diretta della finale di X Factor 2023, ha salutato Morgan, giudice rimasto al centro della polemica per settimane dopo essere stato allontanato dal programma. “Lo voglio ringraziare perché ha reso questa edizione scoppiettante e divertente, senza di lui non sarebbe stata la stessa”, ha affermato.

Poi il produttore e cantante si è lamentato della mancata partecipazione dei colleghi di fronte alla manifestazione di questo suo pensiero. Fedez, con cui Morgan si è scontrato spesso durante la sua permanenza nella trasmissione e che anche nella scorsa puntata aveva lanciato un messaggio piuttosto duro al suo indirizzo, si è limitato ad applaudire, sottolineando che lo stava facendo nel momento in cui il collega ne parlava. Poi però una frecciata: “Io voglio dire grazie alla musica”. Anche Ambra Angiolini non ha voluto commentare più di tanto la questione.

Dargen D’Amico saluta Morgan a X Factor 2023: “Ha reso l’edizione scoppiettante”. Attesa una replica?

È da capire se Morgan sarà intenzionato a replicare nelle prossime ore al saluto di Dargen D’Amico a X Factor 2023. Solo poche ore prima della finale, l’ex giudice era tornato a esprimersi in modo critico nei confronti del programma.

“La mia esperienza lì è finita in maniera terribile. Il fatto che non abbia vinto la musica ma i poteri economici è terribile. A livello umano è stato tremendo anche perché se c’è qualcuno a cui interessa l’aspetto umano sono io. Intendevo portare tutto a un livello artistico, ma non è stato possibile”, ha affermato come riportato da Adnkronos dopo la prima della Scala. E sulle liti con Fedez: “È stata una delusione. Io non ho fatto guerra a nessuno, ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato. Mi sono sentito preso in giro”, ha concluso.

