Fedez replica a Morgan: “Non conoscevo gli Stunt Pilots”/ “Abbia le pa*le di accusarmi di clientelismo”

Fedez, durante la semifinale di X Factor 2023, ha replicato a Morgan, che in settimana lo ha accusato di favorire alcuni concorrenti in virtù di conoscenze pregresse. Il riferimento era agli Stunt Pilots e, in particolare, al frontman Lorenzo. È proprio per questo motivo che il giudice ha colto la palla al balzo dopo l’esibizione della band nel corso della prima manche.

“Io non mi sottraggo, sono trasparente. Io voglio mettere le cose in chiaro su quello che è stato detto su me e Lorenzo. Io non l’ho mai conosciuto, non ci eravamo mai visti. Ha solo collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani”, ha premesso. Al di là di questo, tuttavia, il rapper non ci sta alle critiche ricevute. “Ammettiamo anche che io lo conoscessi, non ci sarebbero stati problemi. Morgan per sua stessa ammissione conosceva Anna Castiglia. Non ho mai fatto polemiche su questo”.

Fedez replica a Morgan: “Non conoscevo gli Stunt Pilots”. Le sue parole

La replica di Fedez a Morgan si è a questo punto fatta più dura, mettendo da parte la vicenda legata agli Stunt Pilots in sé. “Se lui pensa che io abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma, lo dica. Non lo insinui. Abbia le pa*le di dirlo. Se vuole essere realmente un ribelle e pensa che a X Factor 2023 sia tutto pilotato, avrebbe dovuto dirlo mentre era all’interno della trasmissione. Non quando ti danno un calcio nel culo e sei fuori. È semplice farlo in questo modo”, ha sottolineato il rapper.

Poi la chiosa sul personale: “Non voglio dare ulteriori spiegazioni. Non sono un ribelle o un anti sistema. Io sono un ragazzo che lavora in una piccola azienda con la sua mamma e con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.











