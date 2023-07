Daria Colombo e Irene Bozzi: chi sono la moglie e l’ex di Roberto Vecchioni/ “Sono felice di…”

Chi sono Irene Bozzi e Daria Colombo, l’ex e la moglie di Roberto Vecchioni

L’amore ha sempre fatto parte della vita di Roberto Vecchioni che si è sposato due volte. Il primo matrimonio è quello che il grande cantautore ha avuto con Irene Bozzi. Un matrimonio finito per un tradimento e che è stato coronato dalla nascita la primogenita, Francesca che ha fatto coming out come hanno più volte raccontato entrambi e che ha reso Roberto Vecchioni nonno di due bambine. Dopo la fine del primo matrimonio con Irene Bozzi, Vecchioni ha ritrovato l’amore con Daria Colombo con cui, ancora oggi, divide la sua vita.

Edoardo Vecchioni, chi è il figlio di Roberto Vecchioni affetto da sclerosi multipla/ "Con la malattia..."

Nel 1981, Vecchioni sposa la scrittrice Daria Colombo e dal secondo matrimonio nascono tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Lo scorso aprile, la coppia ha dovuto affrontare il dolore per la morte di Arrigo.

Le parole di Roberto Vecchioni per la moglie Daria

Quello tra Daria Colombo e Roberto Vecchioni è un grande amore coronato dal matrimonio, dalla nascita di tre figli, ma anche dalla pubblicazione di bellissime canzoni d’amore come “Chiamami ancora amore” che Vecchioni ha portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2011 trionfando.

Gino Landi, chi è e com'è morto/ Esordio in TV, vita privata e addio: "Stava male, parlava a stento e…"

“Mia moglie è bellissima, 40 anni assieme? Sono pochi. Cos’è l’amore per me? Una bolla meravigliosa che si eleva nell’aria e che guarda tutto ciò che accade intorno, non lo dimentica e non lo perde. Ci difendiamo sempre ma sappiamo che dobbiamo difendere gli altri, è un bellissimo fatto spirituale e fisico, bisogna parlare anche dell’aspetto fisico, è bello quando fisico e spirito sono una cosa assieme”, ha detto Vecchioni in un’intervista rilasciata a Domenica In.

LEGGI ANCHE:

Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ "Avrebbe potuto cacciarmi di casa dopo il tradimento, invece…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA