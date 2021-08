Daria Colombo, moglie Roberto Vecchioni/ Il figlio Edoardo affetto da una malattia

Roberto Vecchioni ha avuto una vita sentimentale abbastanza travagliata. Il cantautore, infatti, si è sposato ben due volte, la prima con una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo e la seconda con Daria Colombo, scrittrice abbastanza nota. Prima di conoscere Daria, Vecchioni aveva già avuto una figlia, Francesca, mentre dalla Colombo sono nati Arrigo, Carolina ed Edoardo, quest’ultimo affetto da una malattia, la sclerosi multipla. Quando parla dei suoi figli, Roberto appare presente, interessato e amorevole: “Ho quattro figli, che sono quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini”, ha dichiarato nel 2017 ad Avvenire. “Hanno fatto scelte di vita anche difficili – prosegue –, sono forti e fantasiosi, dolci e inventivi: uno è architetto, uno giornalista, uno si occupa di linguaggio dei media”. Sempre a Edoardo, Vecchioni ha dedicato la canzone Le rose blu nel 2007. Il brano è stato scritto per lui e per quanti soffrono della sua stessa patologia, un bel messaggio di vicinanza che i fan del cantautore hanno subito recepito.

Chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni

Daria Colombo è nata a Verona nel 1955. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere moderne, si è specializzata in storia del teatro, e dal 1975 al 1980 ha lavorato proprio nell’ambito degli spettacoli, del cinema e della televisione. Diversi gli artisti da lei affiancati, come Florestano Vancini, Pasquale Festa Campanile, Giancarlo Nicotra e soprattutto Adriano Celentano. Ma è con Roberto Vecchioni che ha instaurato il sodalizio più importante, dopo averlo conosciuto tramite Universal Records (all’epoca ci lavorava come art director). Nel corso degli anni ha collaborato anche con svariati quotidiani in qualità di giornalista, oltre a prendere parte alla realizzazione dei programmi Rai I grandi processi, con Franca Leosini, e 68 e dintorni. Nel febbraio 2011, il marito Roberto le ha dedicato la vittoria al Festival di Sanremo. Degno di nota anche il suo impegno sociale, che l’ha vista schierarsi a sostegno dei bambini di strada del Kenya.

