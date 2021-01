Daria Colombo, moglie Roberto Vecchioni/ “Con lei non mi sono mai sentito solo”

Con Roberto Vecchioni ospite di Mara Venier a Domenica In non è da escludere che tra gli argomenti toccati in puntata vi sia anche la famiglia e in particolare il rapporto con la moglie Daria Colombo. Personalità di cultura al pari del marito, la giornalista, scrittrice e attivista veronese è legata al prof cantautore da ormai una vita intera: basti pensare che i due si sono sposati nel 1981 e proprio quest’anno festeggeranno i 40 anni di matrimonio.

Nata nel 1955, il curriculum di Daria Colombo parla di una laurea in lettere moderne all’Università di Padova con successiva specializzazione in storia del teatro. Tra il 1975 e il 1980 collabora con veri e propri giganti dello spettacolo, da Adriano Celentano a Giancarlo Nicotra, da Florestano Vancini a Pasquale Festa Campanile. Studia poi scenografia e architettura d’interni, avviando la professione di art director per case discografiche come Emi, Polygram, Sony Music e Universal Records.

DARIA COLOMBO, MOGLIE ROBERTO VECCHIONI

Roberto Vecchioni e Daria Colombo hanno quattro figli: Arrigo, Edoardo, Francesca e Carolina. Se proprio dovessimo individuare un momento della carriera di Vecchioni in cui il cantante ha deciso di rinunciare ad una sorta di senso di pudore per manifestare pubblicamente i suoi sentimenti verso la moglie certo dovremmo tornare al Festival di Sanremo 2011, quello che lo vide trionfare con il brano “Chiamami ancora amore”. Proprio subito dopo la proclamazione da vincitore, sul palco dell’Ariston, Vecchioni dedicò quel successo a Daria Colombo: “In quei quattro minuti non mi sono mai sentito solo perché, amore, c’era quel filo che mi lega a te da 30 anni“. Ecco, gli capitasse di salire oggi su quello stesso palco, di anni potrebbe aggiungerne altri dieci.



