Daria Nicolodi, madre Asia Argento/ “Adesso che è morta posso iniziare a vivere”

Daria Nicolodi, madre Asia Argento, chi è e cosa ha fatto?

Daria Nicolodi non ha certo bisogno di presentazioni perché tutti la conoscono come la moglie di Dario Argento ma, soprattutto, come la madre violenta di Asia Argento, almeno secondo quanto lei stessa ha riferito più volte parlando di lei. Il loro rapporto è stato sempre turbolento anche se, in fondo, l’attrice e produttrice ha deciso di perdonarla per il male subito. Lei stessa avrà modo di raccontarlo oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo parlando proprio della sua vita, della sua carriera e del suo libro autobiografico di prossima uscita, Anatomia di un cuore selvaggio. Daria Nicolodi è stata un’attrice e sceneggiatrice italiana nata nel 1950 e morta l’estate scorsa, nel 2020, portandosi dietro la sua storia di star dei film horror anni ’80 ma anche una lunga carriera fatta di cinema e teatro.

A cambiare la vita di Daria Nicolodi è proprio l’incontro con Dario Argento nel 1975, durante il casting di ‘Profondo rosso’. I due da lì non si lasceranno più e non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa visto che dal loro connubio verranno fuori film tipo Phenomena o Suspiria. La loro vita è sempre stato ai bordi tant’è che i due vengono addirittura arrestati nel 1985 per spaccio perché trovati in possesso di una importante quantità di hashis ma dopo due notti a Regina Coeli tornarono liberi perché si parlò di sostanza per uso personale e vennero così rilasciati senza ulteriori accuse.

Asia Argento: “Adesso che è morta posso iniziare a vivere”

Anche di lei oggi Asia Argento parlerà ospite a Verissimo rivelando: “Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre… Non so perché mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta”. Asia Argento però parla anche del suo lato positivo, ovvero quello di nonna. Ai suoi figli ha dato quello che non ha dato a lei ma sicuramente adesso che è morta “lei può iniziare a vivere veramente” chiudendo quel cerchio. Cos’altro rivelerà oggi pomeriggio?



