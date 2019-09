Darin Brooks, Wyatt di Beautiful è padre/ Nata Everleigh Jolie: “Non ci credo!”

Darin Brooks, Wyatt di Beautiful, è diventato padre. La moglie Kelly Kruger lo ha reso padre mettendo al mondo la loro prima figlia, Everleigh Jolie. La bambina è venuta alla luce domenica 22 settembre a Los Angeles. Proprio i diretti interessati, hanno avuto modo di rivelare la lieta novella tramite Instagram. Sia Darin che Kelly hanno rilasciato anche una lunga intervista a People. La coppia ha rivelato di non essere ancora riuscita a credere in ciò che sta accadendo. “Abbiamo aspettato così tanto tempo per incontrare la nostra bambina e non possiamo credere che sia finalmente arrivata”, confessa Wyatt Spencer. “Sembra ancora così surreale”, ha aggiunto poi la Kruger. Da circa un anno, la coppia provava ad avere un figlio: “Darin è stato incredibile”, ha rivelato la moglie parlando del parto. Proprio quando la moglie era incinta, l’attore di Beautiful aveva svelato le difficoltà: “Un anno e mezzo fa Kelly era meno impegnata del solito con il lavoro, perciò abbiamo pensato fosse un buon momento per provare ad avere un bambino. Eravamo sicuri che sarebbe arrivato subito, ma così non è stato e non capivamo il perché…”.

Darin Brooks, Wyatt in Beautiful è diventato padre

Darin Brooks, aveva proseguito la sua intervista con TvMia svelando: “Sia io che Kelly abbiamo sempre condotto una vita sana e abbiamo anche l’età giusta”. Per questo motivo il Wyatt di Beautiful aveva temuto l’infertilità. “Ci siamo fatti visitare ad un esperto, scoprendo così che non c’era nulla che ci impedisse di avere dei figli! Abbiamo quindi smesso di vivere la situazione con ansia e finalmente la bambina è arrivata!”. “Non dimenticherò mai il momento in cui mia moglie mi ha detto di essere incinta: iniziavamo a temere di non poter avere figli in modo naturale” ha inoltre sottolineato Darin Brooks. “Mia moglie mi ha comunicato di essere incinta mettendo il test in una busta da lettera e dicendomi: “Ehi amore, è arrivata questa per te”, ha poi svelato.

