Beautiful/ Anticipazioni settimanali: Brooke e Ridge, la verità e lo scontro

Anticipazioni Beautiful della settimana

Nelle nuove puntate di Beautiful accadrà di tutto. Come già vi abbiamo raccontato, le anticipazioni suggeriscono che la sentenza di affidamenti si chiuderà con un verdetto sfavorevole per Bill, che dovrà affrontare la sconfitta, perdendo la custodia del suo bambino. Ridge non potrà fare a meno di rigirare il coltello nella piaga prendendolo in giro, ma non sa che sua moglie Brooke è sul punto di scoprire un’amara verità che potrebbe metterlo nei guai. L’amata protagonista di Beautiful si recherà infatti nello studio del giudice, dove avrà la possibilità di ascoltare una dichiarazione, che non farà che confermare tutti i suoi sospetti. Ma Brooke vuole essere certa di avere in mano la verità e, grazie a una bugia ben assestata, scoprirà che suo marito ha interferito nel caso, sfavorendo Bill a favore di Katie. La donna tornerà a casa su tutte le furie affrontando il marito, accusandolo di aver tenuto conto soltanto dei propri interessi e sfavorendo quelli del piccolo Will.

Beautiful: un’amara verità mette in crisi Brooke

Il litigio che a Beautiful vedrà contrapposti Brooke e Rige non passerà inosservato. A notarlo, svelano le anticipazioni, sarà Steffy, che non potrà non chiedersi quale sia la causa scatenante della loro discussione. Intanto, Brooke, piena di sensi di colpa per quello che ha scoperto e per il ruolo che suo marito ha avuto nella causa di affidamento di Will, farà visita a Bill; ma qui troverà un uomo deluso e affranto, pieno di rimpianti e ancora una volta non potrà fare a meno di cedere a ciò che prova per lui. A intercettarla, però, sarà proprio Steffy, che la inchioderà immediatamente alle sue responsabilità chiedendole di dire la verità di quanto accaduto con il suo amante a Ridge. La sua matrigna, però, non cederà al suo ricatto e quando sarà Steffy a raccontare a suo padre la verità su quanto accaduto, tra i due coniugi nascerà un nuovo accesissimo litigio. Sarà il momento della verità e della resa dei conti: Brooke e Rige si separeranno per sempre?

