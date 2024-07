Darin, chi è il cantante al Battiti live?/ Nel 2020 ha fatto coming out: “Orgoglioso di come sono”

Chi è il cantante: nel 2020 ha deciso di fare coming out

Tra gli artisti che saliranno sul palco di Battiti Live 2024, in onda stasera lunedì 8 luglio con la prima puntata, troveremo anche Darin, artista che già nelle passate edizioni ha preso parte all’evento musicale di Mediaset che da quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. Nel 2020 è stata celebre la sua decisione dello svedese di annunciare al mondo intero la sua omosessualità, facendo coming out: “Tutti nel mondo dovrebbero poter essere orgogliosi e accettati per quello che sono, so quanto possa essere difficile. Mi ci è voluto un po’, ma sono orgoglioso di essere gay, happy Pride” ha confessato con grande orgoglio.

Più volte in passato Darin si è contraddistinto per la sua voglia di cambiare e cimentarsi anche con stili di musica diversi, senza seguire uno spartito ma mettendosi alla prova con avventure di ogni genere, nel corso di una intervista concessa a Billboard a tal proposito ha detto: “Mi piace spostarmi sempre da una cosa all’altra, e quando scelgo una direzione mi ci butto fino in fondo, a volte il cambiamento è molto forte. Il più grande probabilmente fu quando iniziai a scrivere in svedese, e il secondo è forse adesso, con il ritorno all’inglese”.

Darin e il suo futuro nella musica: “Non so come immaginarmi”

Il noto artista di Superstar, che ha preso parte anche all’Eurovision Song Contest nel 2013, ha ammesso di non sapere cosa attendersi dal futuro, lui che è un cantante che preferisce vivere il momento al massimo anziché pensare a quello che potrà essere: “Non ci ho mai pensato molto, più che altro vivo il presente, mi descriverei come un tipo creativo, se non creo qualcosa di nuovo per un certo periodo, mi annoio e adoro scrivere musica” ha detto Darin promettendo ai suoi fan che in futuro quello che accadrà senza dubbi è prendere carta e penna e dare vita a nuove creazioni.

Intanto questa sera i telespettatori di Canale Cinque potranno riabbracciare Darin nel format musicale ambientato in Puglia e cantare con lui i suoi più grandi successi.











