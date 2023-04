DARIO ARGENTO, SORPRESA ALLA FIGLIA FIORE ALL’ISOLA/ “Orgoglioso che hai accettato questa sfida”

Prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e prima sorpresa per Fiore Argento. Per la naufraga è arrivato un videomessaggio di suo padre, il noto regista Dario Argento, che si è detto molto felice di questa sua nuova avventura. “Ciao Fiore, sono il tuo papà. Sono molto orgoglioso che hai accettato questa sfida, sei fortissima”, ha esordito Dario Argento. Poi ha dato alla figlia un consiglio importante: “Se qualcuno ti provoca, non abboccare. Vivi questa avventura al meglio, sii felice! Sei il mio fiorellino, ti voglio bene.”

Fiore Argento, chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi/ Il rapporto con la sorella Asia Argento

Fiore Argento non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a questo gesto di papà Dario. Di lui ha detto: “Sono contenta che lui mi guardi all’Isola, spero che veda quanto sono forte, quanto resisterò. Lui è convinto di quanto sono forte, però vorrei dimostrarglielo una volta di più.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Isola dei Famosi 2023, annunciati primi concorrenti ufficiali/ Da Fiore Argento a...

Dario Argento: la figlia Fiore Argento nata dal primo matrimonio

Dario Argento è il padre di Fiore Argento, nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Il regista, soprannominato il maestro del brivido, è molto legato alla figlia Fiore nato dall’amore con l’ex moglie Marisa Casale. Fiore è la sorella maggiore di Asia Argento con cui ha un bellissimo rapporto e come lei si è fatta conoscere nel mondo del cinema recitando nel film “Phenomena” del padre e successivamente in un film di Lamberto Bava. Dopo la partecipazione al film ha però deciso di cambiare strada dedicandosi allo studio e alla moda. Fiore, nata dal matrimonio tra papà Dario Argento e la prima moglie Marisa Casale, dopo il divorzio dei genitori ha scelto di poter vivere con il padre.

Fiore Argento all'Isola dei Famosi 2023? Asia in crisi/ "Teme che possa svelare..."

Proprio il regista di tantissimi film di successo, intervistato da La Repubblica, ha raccontato come le sue due figlie Asia e Fiore siano così legate: “quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta. Loro mi vietavano di portare donne, in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito, mia madre diceva che hanno fatto il bene della mia vita”.

Dario Argento sul rapporto con la figlia Fiore Argento

Asia Argento e Fiore Argento sono le figlie di Dario Argento, il regista di film di successo come “La “trilogia degli animali” e “Profondo rosso”. Se Asia Argento si è fatta conoscere come attrice, regista e personaggio televisivo, Fiore dopo una breve carriera nel mondo del cinema ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti dove ha studiato presso il Fashion Institute of Technology. La moda è sempre stata una sua grandissima passione che l’ha portata a lavorare anche per brand importanti come Fendi.

Il padre Dario Argento ha sempre supportato la figlia e in occasione di una intervista rilasciata a Storie Italiane su Rai1 ha parlato proprio del rapporto con Fiore rivelando: “il rapporto che ho con Fiore è diverso da quello che ho con Asia. Ma se il rapporto è diverso, l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore”. Ricordiamo che Fiore ed Asia sono sorelle, figlie dello stesso padre, ma nate da due madri differenti: la prima dalla ex moglie Marisa Casale e la seconda da Daria Nicolodi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA