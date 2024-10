Nikita Perotti sempre più amato a Ballando con le stelle 2024: arriva la dedica di Asia Argento

Nikita Perotti è uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle 2024 e per il suo primo anno nello show di Rai 1 ha avuto come allieva e partner Anna Lou Castoldi. La figlia di Asia Argento e Morgan ha trovato in lui un grande professionista, nonostante la giovane età di Nikita – che ha 20 anni – ma anche un supporto e un amico. Sui social è proprio Nikita Perotti a mostrare le prove insieme ad Anna Lou ma anche qualche momento più leggero in sala prove e fuori.

Ed è proprio sotto un video pubblicato da Nikita a poche ore dall’inizio della terza puntata di Ballando con le stelle 2024 che arriva la dedica di Asia Argento, rivolta sia al ballerino che a sua figlia. “Siete la gioia del mio cuore”, scrive la celebre attrice, mostrando tutto il suo supporto alla coppia per questa avventura.

Asia e Fiore Argento supportano Nikita Perotti e Anna Lou Castoldi

Asia Argento non è l’unica della famiglia ad aver dimostrato pubblicamente il suo supporto a Nikita Perotti e Anna Lou Castoldi: tra i vari video pubblicati dal maestro di Ballando con le stelle 2024 spiccano anche i commenti di Fiore Argento, sorella di Asia, fatti di cuoricini rossi e complimenti. La coppia è, insomma, molto supportata dal web, e lo stesso Nikita sta ottenendo grande consenso da parte del pubblico grazie, soprattutto, alla freschezza portata sul palco del longevo show televisivo condotto da Milly Carlucci. “È un ragazzo solare e grande professionista, mi piaci tanto!” è uno dei tanti commenti positivi ricevuti da Nikita Perotti sui social in queste prime settimane di programma. Il tifo per la coppia è, insomma, tantissimo, e c’è già chi prevede che saranno proprio loro a conquistare la vittoria di questa edizione.

