Dario Argento e Anna Ceroli, padre e sorella morta Asia Argento/ L’incidente nel 1994…

Asia Argento, ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, in onda oggi 28 gennaio, è pronta a raccontarsi aprendo i cassetti dei ricordi per parlare del padre Dario e della sorella Anna Ceroli, scomparsa nel 1994 in seguito ad un incidente in motorino. Con papà Dario, Asia ha sempre avuto un rapporto splendido. Amico, confidente e suo mentore, il regista ha supportato e seguito Asia sia nella sua vita privata che in quella professionale. A raccontarlo è stata la stessa Asia che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di essersi aggrappata a lui durante il periodo della malattia della madre Daria Nicolodi, scomparsa poco tempo fa.

«Mio padre faceva sempre una cosa carina ogni primo film che facevo veniva sul sette mi scattava una Polaroid. Ho un bellissimo rapporto con lui, non so come farei senza di lui, è stata la persona che mi è stata più vicino quando mamma ha iniziato a stare male. L’ho sentito veramente vicino e mi sono aggrappata a lui», ha raccontato a Silvia Toffanin.

IL DOLORE DI ASIA ARGENTO PER LA SORELLA MORTA ANNA CEROLI

Sono tanti i dolori che Asia Argento ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Uno dei più grandi è sicuramente quello legato alla morte della sorella Anna, scomparsa nel 1994 in seguito ad un incidente in motorino. Nata dalla storia della madre Daria Nicolodi con lo scultore Mario Ceroli, Anna ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Asia come ha raccontato lei stessa nelle sue ultime interviste. Alla sorella Anna, la Argento aveva dedicato anche un post nel giorno in cui avrebbe compiuto 43 anni ovvero nel 2015. «Anna Ceroli Nicolodi 9/6/1972 – 29/9/1994. Oggi la mia bellissima sorella avrebbe compiuto 43 anni. Ma è stata scelta per diventare uno spirito superiore, puro, che circonda tutti coloro che la amano e hanno bisogno della sua protezione. Pregate per tutte le anime dei vostri cari che se ne sono andati, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progessi. Ti amo sorellina», scrive all’epoca Asia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA