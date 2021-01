DARIA NICOLODI, MADRE ASIA ARGENTO/ “Le botte? Si sfogava con me, ma poi…”

Asia Argento senza filtri nell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. L’attrice figlia d’arte ha parlato della madre Daria Nicolodi, a partire dai suoi ultimi istanti di vita: «Sto cercando di rimuovere il momento della sua morte, è un’immagine di enorme sofferenza su cui non vorrei soffermarmi. Sono diventata io responsabile per lei, sono diventata la madre di mia madre. Ho pensato che la vita è un cerchio».

Asia Argento ha poi parlato delle violenze subite dalla madre Daria Nicolodi, pugni e calci quando era più piccola: «E’ stato difficile scrivere delle violenze e ancora più difficile viverlo. Ho fatto pace con questa bambina e con i genitori. Mi diceva che lo faceva perché ero la più forte tra le sorelle, mi diceva che si sfogava con me anche per questo. Penso che sono dovuta diventare la più forte e in un certo senso la ringrazio. Non delle botte, ma la ringrazio. Alla fine mi sono anestetizzata dal dolore. Ne abbiamo parlato con mia madre, non mi ha mai dato una risposta convincente. Io l’ho perdonata completamente, anche perché lei ha avuto un enorme riscatto come nonna e come madre quando avevo 26 anni». (Aggiornamento di MB)

Asia Argento e il rapporto con la madre Daria Nicolodi

Proprio nei giorni scorsi Asia Argento, ospite a Verissimo, ha detto la sua sulla madre Daria Nicolodi, scomparsa lo scorso anno, confermando che proprio durante la sua malattia ha deciso di perdonare tutto quello che le ha fatto quando era piccola costringendola a scappare via di casa perché stanca delle sue violenze. Lei stessa ha rivelato di non sapere bene perché la madre le facesse del male perché era una donna di successo, era giovane, aveva 26 anni ma forse proprio la relazione travagliata con il marito Dario Argento potrebbe aver causato in lei qualche problema che l’ha portata poi a sfogarsi in questo modo su di lei quasi a voler dimostrare di avere potere in qualche modo. Negli ultimi tempi è tutto cambiato: “le è venuta una ischemia, lei non voleva me l’ha fatto capire che non voleva rimanere in quello stato, si è come imputata per non vivere. Poi non me l’hanno fatta più rivedere, è stata una cosa allucinante. Le ho perdonato tutto, tutto”.

Daria Nicolodi, madre Asia Argento, chi era?

Ma chi era Daria Nicolodi? Oltre ad essere moglie di Dario Argento e madre di Asia, è stata un’attrice e sceneggiatrice italiana nata nel 1950, star dei film horror anni ’80 e con una lunga carriera fatta di cinema e teatro. Non c’è dubbio sul fatto che a cambiare la vita di Daria Nicolodi è proprio l’incontro con Dario Argento nel 1975, durante il casting di ‘Profondo rosso’. E’ nato lì non solo il loro connubio lavorativo ma anche quello privato che ha dato vita non solo alle loro figlie ma anche a film come Phenomena o Suspiria.



